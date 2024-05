Rodada da Copa do Brasil promove duas surpresas contra “grandes” | A TARDE

A bola rolou no feriado do trabalhador em várias praças esportivas do Brasil nesta quarta-feira. Em campo, as equipes buscavam vantagem para os jogos de volta da Copa do Brasil, porém algumas surpresas chamaram atenção nas partidas de ida.

A primeira surpresa do dia aconteceu na Paraíba. Nem mesmo o atraso de mais de 10 minutos para o início do encontro, por conta de uma queda de energia, foram suficientes para tirar o ímpeto do Souza, dono da casa, em conquistar um empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, os tentos marcados por Batata para os donos da casa e Cândido para o time paulista..

A outra surpresa que chamou atenção aconteceu no Sul do país. O Ypiranga-RS conseguiu uma virada histórica, 2 a 1, contra o Athletico nos acréscimos, gols de Fabrício e Anderson e Cannobio marcou para o Rubro-Negro, e deixou a equipe gaúcha na vantagem para o encontro que será realizado na Arena da Baixada.

Por outro lado, Fluminense e Atlético-GO mostraram sua superioridade e confirmaram os seus favoritismos. O Tricolor das Laranjeiras venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0, Arias e David Terans. Já o Dragão venceu o Brusque por a 1 a 0, com gol de Luiz Fernando.