Rodadas 4 e 5 da Copa do Nordeste são detalhadas pela CBF; veja | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quinta-feira (15) a tabela completa da quarta e quinta rodada da Copa do Nordeste de 2024.

No dia 21 de fevereiro, quarta-feira, o Vitória enfrentará o Náutico no estádio Barradão, às 19h. No mesmo horário, a Juazeirense visitará o Maranhão. Uma semana depois, em 28 de fevereiro, às 21h30, o Bahia jogará contra o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Para a quinta rodada, em 6 de março, quarta-feira, às 19h, o Vitória receberá o Itabaiana. Às 21h30, a Juazeirense jogará em casa contra o América-RN, enquanto o Bahia enfrentará o Ceará em Fortaleza.

Veja os jogos de Bahia, Vitória e Juazeirense:

4ª rodada

21/02, quarta-feira

19h - Vitória x Náutico - Barradão19h - Maranhão x Juazeirense - Castelão

28/02, quarta-feira

21h30 - CRB x Bahia - Rei Pelé

5ª rodada

06/03, quarta-feira

19h - Vitória x Itabaiana - Barradão21h30 - Juazeirense x América-RN - Adauto Moraes21h30 - Ceará x Bahia - Arena Castelão