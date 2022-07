Rodrigo espera Jacuipense equilibrada para duelos contra o América-RN

Brigando para retornar à Série C do Campeonato Brasileiro, a Jacuipense entra em campo contra o América-RN em dois jogos brigando para seguir para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

“Uma semana de decisão é sempre bom. A cabeça está tranquila e estamos trabalhando bem esse aspecto, pois vamos enfrentar o time gigante do Nordeste e a gente tem que saber o que pode fazer dentro de campo para dar continuidade”, disse Rodrigo Chagas.

Rodrigo destacou o ataque do time adversário. “Eles possuem atacantes de força e velocidade bem compactados e ainda tem um equilíbrio defensivo muito bom. Já estamos analisando o estilo de jogo para a gente realizar duas boas partidas”.

A primeira partida está programada para domingo, 24, às 16h, no Eliel Martins. Já a partida de volta está programada para domingo, 31, às 16h, na Arena das Dunas.