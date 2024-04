Rodrygo celebra atuação contra a Espanha: "Feliz com o nosso empenho" | A TARDE

O atacante Rodrygo é o atleta com maior número de convocações pela seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar. Titular nos amistosos contra Espanha e Inglaterra, ele atuou em nove das dez partidas no período e todas na condição de titular, ficando de fora apenas do jogo contra Senegal.

O camisa 10 do Brasil marcou um golaço por cobertura contra a Espanha. Ele celebrou o gol e o espírito de luta da equipe para empatar o jogo no Estádio Santiago Bernabéu, quando ficou atrás do placar por duas vezes.

"A gente está feliz com o nosso empenho, por conseguir voltar depois de estar perdendo de 2 a 0. Isso é muito importante paro nosso crescimento", destacou.

"Encaixar a marcação. Foram coisas que a gente conseguiu contra a Inglaterra. Acho que só na hora do meu gol no primeiro tempo que a gente conseguiu realmente pressionar da forma que a gente treinou", complementou.

Feliz com o início de trabalho do técnico Dorival Jr. no comando da seleção, Rodrygo espera voltar a atuar com a amarelinha o quanto antes.

"A gente está muito feliz com o trabalho, muito empolgado, ainda mais quando os resultados vêm. Às vezes você joga bem e o resultado não vem, sempre fica aquela sensação ruim. A gente ganhou o primeiro jogo, hoje foi um empate. A gente queria ganhar, mas da forma que foi o jogo, o empate foi muito importante para o nosso crescimento. A gente sai muito feliz, muito concentrado e ansioso para voltar", revelou.

Rodrygo atua há cinco temporadas no Real Madrid, ao lados dos brasileiros Vinicius Jr., Éder Militão e Vinicius Tobias. Em breve, o jovem Endrick será o mais novo talento brasileiro a serviço do time merengue.

"(Ele foi) muito bem. Entrou, já fez gol, primeiro dele no Bernabéu. Dá muita confiança para ele, para o futuro. Tinha muito torcedor do Real Madrid, então ele já foi se sentindo em casa. Estou muito feliz por ele", concluiu.