Rogério Ceni é o novo treinador do Esporte Clube Bahia

O treinador Rogério Ceni, que foi demitido do São Paulo em abril, será o novo treinador do Bahia. O contrato do técnico será até o ano de 2024 e o anuncio oficial será feito nas próximas horas. de acordo com informações do ge.

O Esquadrão é o quinto clube da carreira do técnico Rogério Ceni. Ele iniciou seu trabalho no Fortaleza, por onde conquistou o título da Série B. No Flamengo, em 2020, Ceni também garantiu um título nacional, conquistando o Brasileirão da Série A.

O Bahia volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro.