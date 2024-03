Rogério Ceni projeta Ba-Vi e define nota para Oscar Estupiñan: "10" | A TARDE

Após golear o Jequié pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano e conseguir a primeira vaga para a final, o treinador Rogério Ceni concedeu coletiva e projetou sobre o confronto contra o Vitória, que será nesta quarta-feira, 20, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Além disso, o comandante do Esquadrão comentou sobre a partida de Estupiñan e a possível escalação para o clássico.

Questionado sobre os atletas que defenderão as cores do tricolor em uma possível final, pelo rodízio de jogadores neste sábado, contra o Jequié, o treinador afirmou que sempre usará os melhores e destacou que usará o tempo de "intervalo" para avaliá-los.

“Eu vou botar sempre o melhor time que eu tenho. É uma final, são jogos importantes e nós sempre devemos usar o que temos de melhor. Até porque, eu acho que é a primeira semana que teremos de intervalo - sem jogos- e vamos usar o que tivermos de melhor nos dois jogos” afirmou o treinador.

Na quarta-feira, o Bahia entra em campo na Arena Fonte Nova, fazendo o segundo jogo seguido dentro de casa, sem a necessidade de viajar para outra cidade ou estado. Desta forma, Ceni destacou a importância do descanso e garantiu que tentará fazer o melhor para conseguir a classificação à segunda fase sem problemas.

“Você ficar três dias aqui já é bom. Você fazer um jogo e não precisar viajar no dia seguinte e poder descansar é algo importante para a recuperação dos atletas. Eu acho que é um jogo sempre especial, um clássico e nós vamos tentar fazer o nosso melhor, tentando vencer para manter a liderança da nossa chave e tentar uma classificação com tranquilidade” projetou o comandante.

Ainda no tema Ba-Vi, e sem a definição do adversário garantida, Rogério afirmou que prefere ficar no agora, que é a Copa do Nordeste, e deixar o foco no Campeonato Baiano para o momento certo.

“Eu prefiro pensar na quarta-feira, que nós já temos definido. (...) A minha primeira preocupação é o jogo desta quarta, que temos que nos preparar, depois, quando chegar o momento certo, aí sim..”, comentou o treinador.

No confronto em que o Bahia conseguiu a vaga à final, o destaque ficou para o centroavante Oscar Estupiñan, que marcou três gols. Sobre a atuação, o ex-goleiro usou o termo "bem executados" para definir os gols, além de eleger o atleta como "nota 10".

“Ele é um menino nota 10 para se trabalhar. É um cara fantástico, extremamente educado e trabalhador. Eu acho que precisa de uma melhor condição física, é verdade, mas tenta desempenhar e foi coroado hoje com três gols, o primeiro e o terceiro foram muito bonitos e bem executados. Hoje ele pediu para sair mais cedo, mas foi autor de três gols e quem faz três gols sempre tem que se destacar", garantiu Rogério Ceni.

O próximo confronto do Esquadrão será nesta quarta-feira, contra o Vitória, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, que está na liderança do grupo B. A partida será na Arena Fonte Nova, com torcida única e previsão de início para às 21h30.