Romário pode assumir presidência de clube tradicional do RJ; confira | A TARDE

Após largar os gramados e ingressar na vida política, Romário deve dar início a uma nova etapa de sua vida. Ao que tudo indica, o atual Senador do Rio de Janeiro assumirá, nesta quinta-feira, 9, a presidência do América-RJ.

O baixinho é candidato único à presidência do Mecão, seu clube de coração e que aprendeu a torcer junto com o pai, Edevair. O pleito eleitoral acontece às 19h e para ser escolhido, Romário precisa apenas de maioria simples.

"Essa ligação (com o América-RJ) começou quando eu tinha 12 anos. As primeiras 11 vezes, o número 11 me acompanha muito, que eu fui ver jogos profissionais de futebol foram com meu pai. E por mais que muitos pensem que essa coisa de falar que eu sou América é uma coisa por causa da política, sempre fui América", disse Romário em entrevista ao O Globo.

Segundo as regras do clube é preciso ter o quórum mínimo de 30 dos 150 conselheiros e que haja 30 votos. Ou seja, se apenas 30 conselheiros forem à eleição e 29 votarem nele, Romário não será aclamado.

Questionado sobre a possibilidade do clube virar Sociedade Anônima de Futebol (SAF), Romário disse que a medida não é uma prioridade. No entanto, o baixinho deu mais detalhes sobre a dívida que o Mecão possui atualmente.

"As dívidas que o America não tem a menor condição de pagar chegam a um teto de R$ 80 milhões. Esses são os nossos três desafios, dentro de campo voltar a primeira divisão e ganhar a Taça Rio. E fora de campo resolver esse problema da sede e consequentemente tentar ver o mais rápido possível como é que resolve essas dívidas", completou.

Por fim, Romário falou sobre como vai fazer para conciliar a vida política, como Senador do estado, com o novo cargo que deve assumir no clube carioca.

"Alguns parlamentares em Brasília são ou foram presidentes ou diretores de clubes de futebol. E eu vou ser mais um. Tenho meu compromisso com Brasília de estar presente terça, quarta e quinta. Não abrirei mão, a não ser que algo superimportante aconteça com o America e eu tenha que estar presente. Eu tenho certeza absoluta de que a minha posição como senador vai ser a coisa que menos vai atrapalhar", finalizou o baixinho.