Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Ronaldo Fenômeno revela que planeja retornar ao esporte; saiba mais

Lenda da Seleção Brasileira está atualmente com 49 anos

João Grassi

Por João Grassi

02/04/2026 - 14:29 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ronaldo
Ronaldo -

Um dos maiores futebolistas da história, o ex-atacante Ronaldo Nazário promete se arriscar em um esporte diferente aos 49 anos de idade. O 'Fenômeno' afirmou que agora vai competir em torneios internacionais de tênis.

Em entrevista ao 'Saque e Voleio', blog do UOL Esportes, Ronaldo chegou a elogiar o ex-zagueiro Paulo André, que destaca-se no circuito internacional de tênis Masters. No entanto, o atualmente empresário afirmou que vai "se organizar" para também atuar em competições.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ronaldo Fenômeno tenta comprar SAF de clube do interior de SP
Vídeo: Ronaldo Fenômeno aparece 'em água' após derrota do seu time

"O melhor que eu conheço? O Paulo André! Jogou [tênis] juvenil. Joga tênis muito melhor do que foi como jogador de futebol [risos]. Só não é melhor como dirigente de futebol. Mas o Paulo André é um ótimo primeira classe. Está jogando ITFs [torneios da Federação Internacional de Tênis], vários torneios. Também vou me arriscar em algum torneio ITF de 50+ [para tenistas com mais de 50 anos]", afirmou Ronaldo.

Estou me preparando. Vamos ver. Tomara que eu não pegue uns brabos de primeira rodada. Vamos ver. Mas eu vou me organizar para fazer.
Ronaldo Fenômeno - Ex-atacante

A lenda da Seleção Brasileira ainda relembrou de uma vitória contra o também pentacampeão Denílson, no Galácticos Open 2025. "Eu tenho uma turma de amigos que é sempre jogo demorado, catimbado, parece sempre clássico".

"Foi legal que eu estava com uma lesão séria na panturrilha, não estava conseguindo apoiar, não estava conseguindo correr e enfrentei o Denilson. Canhoto, chato, joga bem. Mas ganhei por 2 sets a 0 e foi na superação. Foi bacana!", mencionou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ronaldo fenômeno tênis

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ronaldo
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Ronaldo
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Ronaldo
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Ronaldo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x