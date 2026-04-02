Ronaldo Fenômeno revela que planeja retornar ao esporte; saiba mais

Ronaldo - Foto: ROBERTO SCHMIDT | AFP

Um dos maiores futebolistas da história, o ex-atacante Ronaldo Nazário promete se arriscar em um esporte diferente aos 49 anos de idade. O 'Fenômeno' afirmou que agora vai competir em torneios internacionais de tênis.

Em entrevista ao 'Saque e Voleio', blog do UOL Esportes, Ronaldo chegou a elogiar o ex-zagueiro Paulo André, que destaca-se no circuito internacional de tênis Masters. No entanto, o atualmente empresário afirmou que vai "se organizar" para também atuar em competições.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"O melhor que eu conheço? O Paulo André! Jogou [tênis] juvenil. Joga tênis muito melhor do que foi como jogador de futebol [risos]. Só não é melhor como dirigente de futebol. Mas o Paulo André é um ótimo primeira classe. Está jogando ITFs [torneios da Federação Internacional de Tênis], vários torneios. Também vou me arriscar em algum torneio ITF de 50+ [para tenistas com mais de 50 anos]", afirmou Ronaldo.

Estou me preparando. Vamos ver. Tomara que eu não pegue uns brabos de primeira rodada. Vamos ver. Mas eu vou me organizar para fazer. Ronaldo Fenômeno - Ex-atacante

A lenda da Seleção Brasileira ainda relembrou de uma vitória contra o também pentacampeão Denílson, no Galácticos Open 2025. "Eu tenho uma turma de amigos que é sempre jogo demorado, catimbado, parece sempre clássico".

"Foi legal que eu estava com uma lesão séria na panturrilha, não estava conseguindo apoiar, não estava conseguindo correr e enfrentei o Denilson. Canhoto, chato, joga bem. Mas ganhei por 2 sets a 0 e foi na superação. Foi bacana!", mencionou.