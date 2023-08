Rubro-negros terão linha especial de ônibus para chegar ao Barradão

Para o jogo desta quarta-feira, 2, que acontece às 21h30 no Barradão, a Secretaria de Mobilidade da Prefeitura lançará a linha especial Estádio Barradão - Estação Flamboyant. Serão disponibilizados seis veículos para facilitar o deslocamento dos torcedores que estarão presentes no estádio para acompanhar a partida entre Vitória e ABC, válida pela segunda rodada do returno do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os veículos estarão disponíveis em diferentes horários: uma base na Estação Flamboyant, das 18h às 21h30, e outra base na Avenida Mário Sérgio, das 23h15 à 1h da madrugada de quinta-feira, dia 3.

Além disso, mais cinco ônibus serão ativados para atender à demanda, sendo três para a Estação Pirajá e dois para a Estação Acesso Norte, operando das 18h à 1h de quinta-feira.

Confira o itinerário da linha:

Sentido Barradão (ida para Barradão): Estação do Metrô Flamboyant, Avenida Artêmio Valente, Avenida Mário Sérgio;

Sentindo Estação Flamboyant: Avenida Mário Sérgio (primeiro ponto de parada com abrigo), via marginal da Avenida Luís Viana, Estação Flamboyant.

Os itinerários das linhas Jardim Nova Esperança/Canabrava – Estação Pituaçu (código 1365) e Nova Brasília/Trobogy – Estação Pituaçu (código 1357) serão os seguintes durante a realização do jogo:

Linha 1365

Sentido B-C: Nova Cidade, Terminal de Canabrava, Rua Artêmio Valente, Rua Procurador Nelson Castro, Avenida Paralela, retorno Viaduto do CAB, Estação Pituaçu

Sentido C-B: Estação Pituaçu, Avenida Paralela, retorno Viaduto Bairro da Paz, Avenida Paralela, Rua Procurador Nelson Castro, Rua Artêmio Valente, Nova Cidade

Linha 1357

Sentido B-C: Estrada Velha do Aeroporto, Avenida Paralela, Estação Pituaçu

Sentido C-B: Avenida Paralela, retorno Viaduto Orlando Gomes, Rua Aimoré Moreira, Rua Mucambo, Estrada Velha