Sabalenka e Rybakina vencem e vão às semifinais do WTA de Brisbane | A TARDE

As duas principais favoritas ao título do torneio WTA de Brisbane, a bielorrussa Aryna Sabalenka e a cazaque Elena Rybakina, 2ª e 4ª do ranking mundial, respectivamente, se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais da competição australiana.

Sabalenka venceu a russa Daria Kasatkina (N.18) por 6-1 e 6-4 e Rybakina avançou graças ao abandono de sua adversária, a também russa Anastasia Potapova (N.28), lesionada nos músculos abdominais após ter perdido o primeiro set por 6-1.

A veterana bielorrussa Victoria Azarenka (N.23), de 34 anos e campeã do Aberto da Austrália em 2012 e 2013, será a oponente da compatriota nas semifinais, enquanto Rybakina enfrentará a tcheca Linda Noskova (N.40), que derrotou a jovem promessa, a russa Mirra Andreeva, de 16 anos e atual N.58, nas quartas de final, por 7-5 e 6-3.

Simples feminino - Quartas de final:



Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Daria Kasatkina (RUS/N.5) 6-1, 6-4

Victoria Azarenka (BLR/N.8) x Jelena Ostapenko (LAT/N.3) 6-3, 3-6, 7-5

Linda Nosková (CZE) x Mirra Andreeva (RUS) 7-5, 6-3

Elena Rybakina (CAZ/N.2) x Anastasia Potapova (RUS/N.11) 6-1, 0-0 e abandono