Sabalenka vence Badosa na terceira rodada de Roland Garros | A TARDE

A número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, venceu a espanhola Paula Badosa neste sábado, 1, por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 6-1 pela terceira rodada do torneio de Roland Garros, em Paris.

Badosa, que caiu no ranking para a 139ª posição devido a uma lesão crônica nas costas que sofre há mais de um ano, chegou a abrir 5-4 e poderia ter vencido o primeiro set.

Mas Sabalenka mostrou porque é uma das melhores tenistas da atualidade e reagiu vencendo os quatro games seguintes para vencer a primeira parcial em 51 minutos de jogo.

"Tive que fechar o set ali e ela jogou muito bem. Jogadoras assim mostram o seu melhor nível nos momentos difíceis", analisou Badosa durante a coletiva de imprensa após o jogo, confessando que teve dificuldades de "controlar um pouco os nervos".

A espanhola, sem confiança e limitada fisicamente depois de ter jogado muito pouco nos últimos meses, sofreu o golpe e antes que percebesse estava perdendo por 4 a 0 no segundo set, uma vantagem grande demais para reverter diante de sua amiga Sabalenka.

"É claro que não estou no meu melhor tênis, mas estou no caminho, tentando. Toda semana ganho partidas, em Roma perdi para a número 3 do mundo (Coco Gauff), agora para a número 2 (Sabalenka) Um passo de cada vez", disse ela.

Com exceção das semifinais que disputou na edição do ano passado, Sabalenka, que acaba de completar 26 anos e é atual bicampeã do Aberto da Austrália, nunca passou da terceira rodada do torneio parisiense em suas cinco primeiras participações.

Publicações relacionadas