Sabalenka vence Madison Keys e vai enfrentar Gauff na final do US Open

Com uma virada espetacular concluída no tiebreak, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka venceu a americana Madison Keys na noite desta quinta-feira, 7, e se classificou para sua primeira final do US Open.

Sabalenka, que na segunda-feira se tornará a nova número um do mundo, reagiu após um primeiro set desastroso e conseguiu vencer com parciais de 0-6, 7-6 (7/1) e 7-6 (10/5) a partida contra Keys, que contava com praticamente toda a torcida a seu favor na quadra central em Nova York.

Depois de dois anos sendo eliminada nas semifinais, Sabalenka lutará pelo primeiro título deste Grand Slam em uma decisão muito aguardada que será disputada no sábado contra a americana Coco Gauff, de 19 anos.

Com a tensão e as emoções à flor da pele para completar a reação espetacular, Sabalenka se confundiu durante o 'super tiebreak' do último set, em que chegou a comemorar prematuramente a vitória ao fazer 7-3.

"Achei que ia até sete (pontos). Não sei, eu estava fora de controle. Foi uma loucura, mas agradeço à minha equipe por me lembrar que ia até 10", disse Sabalenka, exausta.

"Estou feliz que, apesar dessa reação, consegui me manter concentrada", disse ela. "Ela jogou um ótimo tênis, honestamente não sei como virei".

"Estar na final do US Open pela primeira vez significa muito", destacou.

Aos 25 anos, Sabalenka disputou cinco semifinais consecutivas de Grand Slam, conquistando seu primeiro título importante no Aberto da Austrália no início do ano.

Essa regularidade permitirá que ela desbanque Iga Swiatek como número um do WTA na segunda-feira.

Com uma reação baseada na força e no coração, Sabalenka evitou no último momento a primeira final do US Open entre americanas desde 2017, quando a própria Keys perdeu para Sloane Stephens.

Sabalenka foi surpreendida desde o início com a eficácia de Keys e ela ainda facilitou com um desempenho muito fraco no saque e na devolução (12 erros não forçados).

A bielorrussa estava ficando perturbada consigo mesma e com sua equipe na tribuna enquanto sua adversária quebrava seus três serviços.

Com o primeiro set entregue, Sabalenka também ficou atrás no segundo, em que Keys chegou a abrir 5-4.

Contra as cordas, a bielorrussa reagiu vencendo dois games sem perder pontos e forçando um primeiro 'tiebreak' em que se impôs com sua direita explosiva.

Keys quebrou primeiro o serviço do adversária no meio do set final, mas Sabalenka se recuperou imediatamente para mandar a partida para o super tiebreak decisivo.

A bielorrussa abriu vantagem e ao fazer 7-3, largou a raquete no chão da quadra e sorriu pensando que havia vencido a partida, mas foi imediatamente avisada que precisava chegar aos 10 pontos.

Terminada a virada histórica, Sabalenka reconheceu as dificuldades que terá pela frente no sábado contra a emergente Gauff.

"Ela é uma jogadora incrível e está jogando um tênis incrível aqui", disse a bielorrussa. "O público vai apoiá-la muito, mas vou lutar por cada ponto".