Sada Cruzeiro afasta Wallace após post que ameaça Lula com tiros

O Sada Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira, 31, o afastamento de Wallace, após a enquete do jogador fazendo menção a tiros no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O atleta será punido por tempo indeterminado.

O clube já havia usado as redes sociais nesta terça para repudiar a publicação do jogador, que também defende a Seleção Brasileira.

Confira a nota do clube na íntegra

“A Diretoria da Associação Esportiva e Social SADA repudia qualquer ato que possa significar incitação à violência e esclarece que NÃO COMPACTUA DE MANEIRA ALGUMA com as recentes publicações do atleta Wallace de Souza em suas redes sociais. Dentro do que cabe ao patrocinador master do Sada Cruzeiro, foi definido o AFASTAMENTO IMEDIATO do atleta por TEMPO INDETERMINADO, e exigidos a plena retratação e pedido público de desculpas. Permanecemos atentos aos desdobramentos legais deste lamentável episódio e novas medidas serão estudadas”.

O caso ganhou ainda mais repercussão no mundo esportivo após o Ministro da Secretaria da Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta, anunciar que acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) e que irá tomar as providências necessárias.



Pedido de desculpas

Logo após a enquete fazendo menção a tiros no presidente Luiz Inácio Lula da Silva viralizar nas redes sociais, o jogador Wallace se retratou na tarde desta terça-feira, 31. Além de se desculpar, o até então jogador do Sada Cruzeiro falou que não tinha intenção de incitar nenhuma violência.

“Estou aqui pra falar sobre os stories de ontem, junto com a enquete, que acabou gerando uma repercussão social muito ruim. Estou aqui pedindo desculpas, porque quando você erra, não tem jeito. Você tem que assumir seu erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar à violência ou ódio, não é da minha pessoa. Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que quero passar pra ninguém. Um abraço”, completou Wallace.

Veja o vídeo:





null Reprodução