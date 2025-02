Saiba o que a astrologia diz sobre retorno de Neymar ao Santos

Neymar durante visita à Vila Belmiro - Foto: Divulgação / Santos

Após rescindir seu contrato com o Al-Hilal, em comum acordo, Neymar está próximo de retornar ao Santos, clube que lhe projetou ao mundo da bola. A notícia, porém, não empolga apenas os santistas, mas todos os brasileiros que amam o camisa 10. Desta forma, o Astrolink, site especializado em astrologia, analisou o mapa astral do craque.

Como um aquariano e devido à posição de Júpiter, há um favorecimento de desenvolvimento de parcerias e contratos importantes. Essa influência destaca o potencial para que essa nova etapa no Santos seja marcada por crescimento profissional e novas conquistas.

Além disso, Saturno em Peixes está ativando uma área do mapa que tem forte relação com o lar e a família. Essa configuração astrológica sugere que Neymar está vivendo um momento em que valoriza mais suas raízes e suas conexões familiares. Essa proximidade pode ser um dos fatores que influenciaram sua decisão de voltar "para casa" e retomar sua história com o Santos.

Outro ponto interessante é que Saturno também se conecta a planetas importantes no mapa do jogador, como Vênus e Urano. Isso pode indicar uma fase de maior estabilidade emocional, com Neymar levando seus compromissos mais a sério, mas sempre mantendo uma dose de inovação em tudo o que faz. Essa combinação pode trazer um equilíbrio entre responsabilidade e criatividade, características que podem ser vistas em sua abordagem dentro e fora de campo.