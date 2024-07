Saiba porque a Eurocopa não tem disputa de 3º lugar

Holandeses ficaram com o terceiro lugar, por terem feito melhor campanha que a França - Foto: Odd Andersen | AFP

Uruguai e Canadá disputarão na noite deste sábado, 13, o terceiro lugar da Copa América 2024, realizada nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, na competição continental europeia, as seleções da França e da Holanda, eliminadas na semifinal, já deixaram o território alemão e voltaram para casa, sem fazer nenhuma partida para completar o pódio do torneio.

Ocorre que, há 40 anos, a UEFA, entidade que organiza a Eurocopa, aboliu de vez essa partida. A última vez que ocorreu uma disputa de terceiro lugar na Europa foi em 1980, quando a Tchecoslováquia derrotou a Itália nos pênaltis. Em 1984, porém, já não houve o jogo que decidiria a terceira posição.

A decisão foi tomada pela UEFA devido ao pequeno interesse do público na disputa pelo terceiro lugar. Em 1980, o jogo envolveu a anfitriã Itália e, mesmo assim, reuniu apenas 25 mil torcedores no estádio. Na televisão, a audiência também não agradou, motivando o fim desse modelo na Europa.

Com isso, o terceiro lugar da Euro 2024 ficou com a Holanda, que, com três vitórias e um empate (10 pontos), pontuou mais durante a competição que a França, com duas vitórias e três empates (9 pontos).

A final, por outro lado, já tem data e horário marcados. Espanha e Inglaterra se enfrentarão neste domingo, 14, às 16h, em Berlim. Os espanhóis buscam o quarto título da Euro, que os isolariam como maiores campeões do continente. Já os ingleses buscam seu primeiro troféu europeu na história.