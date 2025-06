Saiba quanto João Fonseca pode faturar de premiação em Roland Garros

João Fonseca representa o Brasil nas quadras de Roland Garros - Foto: WILLIAM WEST / AFP

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, faz sua estreia nesta terça-feira, 27, em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. O desafio inicial será diante do experiente polonês Hubert Hurkacz, ex-top 10 e atual número 31 do mundo. Além do desafio técnico, Fonseca também entra em quadra de olho em uma premiação milionária.

A edição de 2025 do torneio francês será a mais lucrativa da história, com uma premiação total de € 56,352 milhões, cerca de R$ 360 milhões, um aumento de mais de 5% em relação ao ano anterior.

Cada vitória do brasileiro no saibro de Paris pode representar um salto significativo tanto em visibilidade quanto em faturamento.

Caso vença logo na estreia contra Hurkacz, Fonseca já garantirá cerca de R$ 498 mil, além de pontos importantes no ranking da ATP.

Para um tenista ainda em início de carreira profissional, cada vitória representa um passo significativo dentro e fora das quadras.

Vale salientar que desde 2007, a premiação do torneio é igual para homens e mulheres, reforçando o compromisso de Roland Garros com a equidade no esporte.

Apesar de não ter vencido partidas no saibro nesta temporada, acumulando eliminações nas estreias em Madri, Roma e Estoril, Fonseca chega motivado e aposta no talento e na energia da juventude para surpreender o favorito.

Quanto João Fonseca pode faturar em Roland Garros por rodada:

1ª rodada: € 78 mil → R$ 498 mil

2ª rodada: € 117 mil → R$ 747 mil

3ª rodada: € 168 mil → R$ 1,07 milhão

Oitavas de final: € 265 mil → R$ 1,69 milhão

Quartas de final: € 440 mil → R$ 2,8 milhões

Semifinal: € 690 mil → R$ 4,4 milhões

Vice-campeão: € 1,275 milhão → R$ 8,1 milhões

Campeão: € 2,55 milhões → R$ 16,2 milhões