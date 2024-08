Saiba quem é Katie Ledecky, nadadora que 'humilhou' atletas nos 1500m

Ledecky é dona dos 20 melhores tempos da história da natação nos 1500m - Foto: Jonathan Nackstrand | AFP

A atleta americana Katie Ledecky, de 27 anos, sobrou na prova dos 1500 metros realizada nesta quarta-feira, 31, e faturou sua oitava medalha de ouro em Jogos Olímpícos, sendo a 12º vez em que subiu no pódio.

Com o tempo de 15m30s15, Ledecky faturou a disputa e ainda quebrou o recorde olímpico, que era dela própria. A super atleta não perde essa prova há 14 anos.

Vale destacar que a nadadora americana ostenta todos os 20 maiores tempos da história das provas femininas de 1500m. A marca obtida em Paris, inclusive, é apenas a oitava melhor de sua carreira. O recorde mundial feito por ela em 2018 é de 15m20s48, quase 10 segundo a menos do tempo desta quarta.

UPDATED. The 20 fastest EVER women's 1500m times: pic.twitter.com/UATTUQz4Gu — The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024

Agora, Ledecky igualou a nadadora Jenny Thompson como a mulher com mais medalhas douradas na natação olímpica. A mulher mais vitoriosa das Olimpíadas, no geral, é a ginasta soviética Larisa Latynina, que subiu ao pódio 18 vezes, com nove ouros, nas décadas de 1950 e 1960.

Ledecky ainda tem chance de subir novamente ao pódio nos Jogos Olímpicos de Paris. A atleta entra na piscina nesta quinta-feira para a disputa dos 4x200 metros e, no sábado, participa dos 800m livre.