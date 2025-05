Saiba quem é próximo adversário de Popó no Fight Music Show

Fisiculturista e advogado Felipe Franco será o adversário de Acelino Popó no Fight Music Show 7 - Foto: Reprodução / Instagram / @fefrancooficial

Depois de superar o ator Duda Nagle por decisão unânime no Fight Music Show 6, realizado no último sábado, 17, Acelino Popó Freitas já tem um novo adversário confirmado. O tetracampeão mundial de boxe enfrentará o fisiculturista e deputado estadual Felipe Franco no FMS 7, em data ainda a ser divulgada oficialmente pelos organizadores.

De fisiculturista a figura pública: quem é Felipe Franco?

Aos 39 anos, Felipe Franco é um dos nomes mais conhecidos do fisiculturismo nacional. Natural de São Paulo, ele construiu uma carreira de destaque nos palcos de competição, tendo como ponto alto o título do Arnold Classic Ohio 2014, um dos torneios mais prestigiados do mundo na modalidade.

Mas sua trajetória foi além dos palcos. Franco entrou para a política em 2021, ocupando cargos na Secretaria Municipal de Esportes da capital paulista antes de se eleger deputado estadual pelo União Brasil. No Parlamento, atua em pautas ligadas à prática esportiva e à causa animal.

Além disso, é uma figura influente nas redes sociais. Seu perfil no Instagram soma mais de 4 milhões de seguidores, enquanto no YouTube ultrapassa os 2,1 milhões de inscritos. É casado com a modelo e influenciadora Inaê Barros, que também participou do Fight Music Show, enfrentando Emilene Juarez, esposa de Popó, em um duelo que terminou empatado e gerou polêmica.

Polêmica pode ameaçar luta contra Popó

Apesar da confirmação oficial do confronto, o embate entre Popó e Felipe Franco corre risco de não acontecer. Após assistir à luta de sua esposa no evento, Franco se mostrou inconformado com a decisão dos juízes, que apontaram empate mesmo após uma apresentação dominante de Inaê, segundo ele.

Desapontado, Franco criticou a arbitragem e deixou em dúvida sua permanência no card do FMS 7.

“Eu estava com a luta com o Popó já. Não vou ganhar, de fato, mas até aí não vou apanhar à toa. (...) Já perdi até minha vontade do desafio, cara. Se for pra ficar brincando em cima do palco, não brinco não. Vou subir no fisiculturismo que eu ganho mais”, desabafou o deputado nas redes sociais.

Popó é uma das estrelas do Fight Music Show

Mesmo com as incertezas, Popó segue como principal estrela do evento, consolidando sua imagem não só como ídolo do esporte, mas como símbolo de uma nova era no entretenimento de combate no Brasil. Desde sua estreia no formato do Fight Music Show, o ex-campeão mundial tem acumulado vitórias contra personalidades fora do mundo do boxe e atraído milhões de visualizações online.

Fight Music Show

Criado em 2022, o Fight Music Show (FMS) mistura lutas de boxe com celebridades, influenciadores, artistas e atletas. A proposta é entreter, com regras adaptadas e supervisão da Comissão Nacional de Boxe (CNB). Nas últimas edições, o evento teve nomes como Minotouro, Livinho, Tz da Coronel, Lucas Veloso e outros nomes populares.

Confira os resultados do Fight Music Show 6

Popó venceu Duda Nagle por decisão unânime