Saiba tudo sobre a 1° edição do 'A Tarde Play by Infinite Tennis' | A TARDE

Nos dias 25 e 26 de novembro de 2023, a Arena Parque Santiago se tornará o epicentro do tênis na Bahia ao sediar a aguardada 1ª Edição do "A Tarde Play by Infinite Tennis". No sábado, 25, o torneio irá envolver entusiastas do esporte das 11h às 18h, enquanto as competições dominarão o domingo, 26, com início às 8h e continuação até a emocionante final dos jogos.



Cerca de quarenta atletas, divididos em duas categorias mistas, entrarão na disputa. A Categoria "A", destinada a amadores experientes, e a Categoria "B", voltada para tenistas iniciantes, prometem emocionar o público com partidas de alta qualidade e habilidade.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do contato telefônico 71 9 9111-8998. Como gesto de apreço aos participantes, todos os inscritos serão presenteados com um kit exclusivo e receberão uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.

Sob a liderança do coordenador da Infinite Tennis - Arena Parque Santiago, Newton (Mizú) Mizutani, e o apoio dos diretores da escola, Evaldo da Silva e Edelweiss Machado, a equipe acredita que eventos esportivos como este desempenham um papel crucial no crescimento saudável do esporte. Mais do que uma competição, o torneio visa promover uma integração positiva entre alunos, praticantes do Tênis e familiares, proporcionando um ambiente de lazer onde os jogadores podem testar e aprimorar seus conhecimentos e habilidades.

"A Tarde Play by Infinite Tennis" não é apenas um torneio; é um marco que impulsiona a comunidade tenística na Bahia, fortalecendo os laços dentro do esporte e inspirando aspirantes a se destacarem. Este evento promete ser não apenas uma competição, mas uma celebração do Tênis e do espírito esportivo, moldando o futuro do esporte no estado.

O torneio "A Tarde Play by Infinite Tennis" conta com realização da Infinite Tennis Arena Parque Santiago, produção da Viramundo Produções e patrocínio do Grupo A TARDE de Comunicação. Entre os apoiadores, Projectta Engenharia, Núcleo Especialidades Cirúrgicas, Dr. André Gordilho Psiquiatria, Blu Protetor Solar em Bastão, Zé Palito Açaí, Sorvetes e Picolés, IPS - Instituto Pró Saúde e Tenisport.

SERVIÇO

Evento: A Tarde Play by Infinite Tennis – 1ª Edição

Data: 25 e 26 de novembro

Local: Arena Parque Santiago

Endereço: Arena Parque Santiago - Av. Santiago de Compostela - Parque Bela Vista, Salvador

Inscrições: 71 9 9111-8998