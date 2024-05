Saída de Condé não é consenso entre torcedores do Vitória: "injusto" | A TARDE

O Esporte Clube Vitória demitiu o treinador Léo Condé na manhã desta terça-feira, 14, após um começo ruim na Série A, com quatro derrotas em cinco jogos. Entretanto, a decisão não foi unanimidade entre os torcedores do Leão, que deram entrevista ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 15.

Questionados sobre a saída, um grupo de rubro-negros ficaram do lado do profissional, relembrando os títulos de Campeonato Brasileiro da Série B e Campeonato Baiano de 2024. Segundo Débora, torcedora do Vitória, o treinador precisava de mais tempo e definiu a decisão como "injusta".

"Eu discordo e acho que Condé vai fazer falta. Não sei se era o momento de sair. De fato, o time não está bem, mas eu acho que merecia um pouco mais de tempo. Ele foi responsável pelo título Brasileiro do Leão e pelo acesso, então, para mim, foi injusto", disse a torcedora.

Compartilhando o pensamento, Sérgio, vestindo o manto do Leão, também definiu a saída como injusta, afirmando que Condé precisava que algumas peças fossem trocadas. Além disso, expôs o seu pensamento sobre o novo treinador, Thiago Carpini, projetando um bom trabalho.

"Eu achei um pouco injusta a saída dele. O time decaiu muito, são jogadores que vieram da Série B, algumas peças precisavam ser trocadas e não foram. Sobre Carpini, eu acho ele um bom técnico, acredito que vá produzir bastante no Vitória, mas se não fizer algumas trocas no elenco, a situação vai ficar complicada no meio da temporada", disse o rubro-negro.

Ainda no grupo que discorda da opinião, Fernandes colocou o peso dos resultados no início do Brasileirão nos jogadores, pontuando que "quem entra em campo não é o técnico, e sim os jogadores".

"Eu achei a decisão precipitada. No período de um ano, Léo Condé mostrou o que um técnico pode fazer com o elenco que o Vitória tem, até porque, quem entra em campo não é o técnico, e sim os jogadores. Se os atletas conseguissem fazer aquilo que o treinador mandou, eu acredito que teria um resultado bacana", disse o torcedor.

Entretanto, como dito anteriormente, a decisão não é um consenso, tendo em vista que muitos ficaram ao lado do clube e apoiaram a decisão. Para Paulo Rivas, de 60 anos, os torcedores precisam ser gratos ao profissional, mas o seu tempo à frente do clube terminou.

"A gente agradece muito a Léo Condé por tudo que ele fez no Vitória, o nome dele já está na história do clube por ter trazido um título inédito. Porém, cada um tem o seu tempo, ele teve o tempo dele e agora é hora de alcançar outros objetivos com outros clubes, já o Vitória, tem que dar chance ao novo treinador", disse o senhor Rivas.

A favor do clube, o rubro-negro Gerson também opinou sendo favorável a saída, afirmando que o técnico "vive de resultados", e que, neste momento, ele deveria experimentar outros clubes.

"Nesse momento eu sou a favor da saída, até pela questão dos resultados. Quer queira, quer não, um técnico vive de resultados. Por isso, neste momento, ele deveria experimentar outros clubes", opinou o torcedor.

Também analisando os resultados, Adília disse ter sido favorável a decisão do Vitória, afirmando que o profissional estava deixando a desejar na Série A. Sobre o trabalho do Thiago Carpini, a torcedora disse estar na expectativa e torcendo para que tudo dê certo.

"Eu concordo com a saída dele, acho que esse foi o momento. Condé foi ótimo para a gente na Série B, mas eu acho que na elite ele estava deixando a desejar. Sobre a entrada de Thiago, estamos na expectativa, os torcedores do Vitória sempre acreiditam", garantiu a rubro-negra.

Para voltar a fazer a felicidade dos torcedores, o Vitória entra em campo neste sábado, 18, em busca dos primeiros três pontos do Brasileirão. O confronto será contra o Atlético-Go, pela 7ª rodada, no Barradão, às 16h.

