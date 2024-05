Pitbull: Em meio à crise no Vitória, Dudu se destaca com desarmes | A TARDE

Após conquistar o Campeonato Baiano, o Vitória não iniciou bem o Brasileirão e vive um momento turbulento. Nesta terça-feira, 14, o Rubro-Negro anunciou a saída do téncico Léo Condé e, horas depois, comunicou a chegada de Thiago Carpini para comandar a equipe na sequência da temporada.

Apesar da instabilidade do Vitória, o principal nome do time no ano tem mantido as boas atuações e, com apenas três jogos no Brasileirão, já aparece entre os jogadores com mais desarmes. São 10 desarmes, todos eles executados de maneira correta, com um aproveitamento de 100% no fundamento e uma média de 3,33 por jogo.

Jogadores com mais desarmes no Brasileirão:

Jogadores com maiores médias de desarmes no Brasileirão:

O ponto de preocupação com Dudu, no entanto, é a indisciplina. Das três partidas em que atuou, o volante foi advertido com o cartão amarelo em duas. Contra o Palmeiras, na rodada de estreia, único jogo em que não recebeu cartão, o jogador atuou apenas 32 minutos.



Dessa maneira, Dudu está pendurado para o próximo confronto do Vitória no Campeonato Brasileiro. O adversário é o Atlético-GO, no Barradão, pela 7ª rodada. A partida está marcada para as 16h de sábado, 18. O duelo, no entanto, poderá ser adiado por conta da tragédia climática no Rio Grande do Sul.

