Vitória iguala o pior início na era dos pontos corridos do Brasileirão | A TARDE

Com a derrota para o Vasco da Gama por 2 a 1 fora de casa, o Vitória chega ao sétimo jogo sem vencer na temporada e a quinta derrota seguida na Série A. Os números negativos fazem o rubro-negro baiano igualar a campanha de 2017, sendo a pior na era dos pontos corridos do Brasileirão.

A equipe, que retornou a Série A após cinco temporadas, conquistou apenas um ponto no clássico contra o Bahia e foi derrotada por Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo e Vasco. O jogo contra o Cuiabá pela segunda rodada foi adiado, por contada equipe mato-grossense ter atuado na Copa Verde.

"Já estamos há um tempo sem vencer e eu acho que temos que mudar nossa postura dentro de campo. Não podemos fazer um primeiro tempo da forma que foi e voltar para o segundo desligando desta forma, tomando logo o gol. Eu acho que temos que nos cobrar como homens e correr atrás", comentouo atacante Iury Castilho, em entrevista ao canal Sportv.

Vale salientar que no Campeonato Brasileiro de 2017, o Vitória somou um ponto nas cinco primeiras rodadas. Na época o Rubro-Negro empatou sem gols com o Avaí e perdeu para Corinthians, Coritiba, Fluminense e São Paulo.

Buscando recuperação, o Vitória terá mais um confronto direto pela Série A. Os comandados de Léo Condé encaram o Atlético-GO, no próximo sábado, 18, às 16h, no Barradão, pela 7ª rodada do certame. Igual ao Leão da Barra, o time goiano ainda não venceu na competição e está com um ponto.

Confira o desempenho do Vitória nas cinco primeiras rodadas desde 2003:

Brasileirão 2003: 8 pontos

Brasileirão 2004: 10 pontos

Brasileirão 2008: 7 pontos

Brasileirão 2009: 9 pontos

Brasileirão 2010: 5 pontos

Brasileirão 2013: 10 pontos

Brasileirão 2014: 5 pontos

Brasileirão 2016: 5 pontos

Brasileirão 2017: 1 ponto

Brasileirão 2018: 4 pontos

Brasileirão 2024: 1 ponto

