Vitória sofre 4ª derrota contra o Vasco e agrava crise na Série A | A TARDE

Ainda em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A, o Esporte Clube Vitória encarou o Vasco, pela 6ª rodada, neste domingo, 12, em São Januário, no Rio de Janeiro. Em partida equilibrada, o Leão sofreu a 4ª derrota na competição, desta vez pelo placar de 2x1, com gols de Maicon e Vegetti para o Cruzmaltino e Yuri Castilho para o rubro-negro.

O resultado mantém a equipe rubro-negra na zona de rebaixamento, com apenas um ponto somado em cinco jogos disputados. Esta é a terceira derrota seguida do Leão da Barra, que já havia perdido para Cruzeiro e São Paulo na 4ª e 5ª rodada, respectivamente.

O próximo confronto do Vitória, pela 7ª rodada, será contra o Atlético-G0, 19º colocado, que também ainda não venceu na competição e segue com um ponto somado. O duelo será no estádio do Barradão, em Salvador, no próximo sábado, 18, às 16h.

Vitória sofre derrota para o Vasco na 6ª rodada da Série A | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O jogo:

A partida iniciou com o gramado pesado, o que ocasionou em pouca dinâmica nos primeiros minutos do duelo. Assim, ambas as equipes demoraram para criar as primeiras oportunidades, que só foi aparecer nas estatísticas aos 9 minutos. Em uma finalização pela esquerda do camisa 10, Payet, o goleiro do Leão Lucas Arcanjo conseguiu evitar o primeiro gol do jogo.

Na continuidade da partida, o Vitória conseguiu iniciar boas jogadas pelo lado direito, do lateral Willean Lepo, que substituiu Zeca. Entretanto, na parte final do campo, as jogadas não foram finalizadas com sucesso.

Na reta final do primeiro tempo, Galdames deu um passe pela esquerda ao camisa 7 David, que finalizou ao lado esquerdo do gol rubro-negro. Alguns minutos depois, a equipe carioca voltou ao setor ofensivo, desta vez com Galdames como finalizador, que chutou com força a bola, que acabou desviando em Reynaldo, do Vitória, e indo para escanteio.

Na melhor chance do Vitória na primeira etapa, o atacante Janderson iniciou uma bela jogada pela direita e passou para Matheusinho, que recebeu no início da grande área e chutou forte, sobre o gol cruzmaltino.

No último minuto do primeiro tempo, Vegetti recebeu, dentro da pequena área, um passe na medida e finalizou de cabeça para o gol, que prontamente foi defendido pelo goleiro do Leão. Encerrando os primeiros 45 minutos sem gols.

Vitória sofre derrota para o Vasco na 6ª rodada da Série A | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Na segunda etapa, o treinador substituiu Lepo, que sentiu um desconforto na coxa direita, por Zeca, titular nas rodadas anteriores. Logos nos primeiros minutos, o Leão teve a sua primeira oportunidade, desta vez com Matheusinho, que chutou para fora do gol. Entretanto, foi o Vasco que balançou as redes. Após jogada de escanteio, a bola foi cabeceada na pequena área por Maicon, que marcou o seu primeiro gol com a camisa da equipe carioca.

Com o gol sofrido, o Vitória não conseguiu seguir com a mesma concentração do primeiro tempo, abrindo espaço para outras jogadas do Vasco. Desta maneira, alguns minutos após abrir o placar, Vegetti recebeu ótimo passe de Payet e finalizou, ampliando a vantagem.

Em busca de tentar correr atrás do resultado, o Vitória teve uma chance com o lateral PK, que finalizou ao lado esquerdo do gol, sem gerar perigo para o goleiro Léo Jardim, do Vasco. Nos minutos seguintes, ainda em busca de amenizar os danos, Léo Condé realizou três substituições, saíram Alerrandro, Matheusinho e Luan Santos para as entradas de Zé Hugo, Jean Mota e Yuri Castilho.

A jogada seguinte, no entanto, foi favorável para o Gigante da Colina, que, em uma jogada de falta de Sforza, colocou uma bola no travessão. No rebote, Praxedes finalizou e Lucas Arcanjo conseguiu evitar o terceiro gol.

Do outro lado do campo, o Vitória conseguiu finalizar e quase marcar com Yuri Castilho, que, de frente para o gol, finalizou na trave ao receber um passe de cabeça de Zé Hugo.

No clima de ir atrás do resultado, o Vitória conseguiu diminuir o placar com um gol de Yuri Castilho, que ficou com o rebote após finalização de Jean Mota, que foi defendido por Léo Jardim, sobrando para o camisa 7. Apesar do gol, o clube baiano sofreu um banho de água fria nos minutos seguinte com a expulsão do zagueiro Camutanga, com um vermelho direto por uma possível agressão.

Após o lance, o duelo seguiu sem grandes emoções e chances para os dois clubes, encerrando em 2x1.

