Vasco x Vitória: veja VAR em expulsão de Camutanga e possível pênalti | A TARDE

A análise do árbitro de vídeo (VAR) confirmou que houve agressão do zagueiro Camutanga no meia Praxedes, do Vasco da Gama. A situação ocorreu já nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos, da partida que foi realizada na noite deste domingo, 12, no estádio de São Januário.

O áudio da conversa do VAR com o árbitro da partida Raphael Claus foi disponibilizado nesta segunda-feira, 13, no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nas imagens, os árbitros entedem que houve uma 'conduta violenta' e fora do lance por parte do defensor rubro-negro.

"Olha os dois no meio aqui, Claus. Para, para, para... teve um soco na cara lá. Deu um soco na cara. Cartão vermelho para o número 13. Ele dá uma 'braçada', realmente. Pega no rosto dele, totalmente fora da disputa. Ele faz o movimento e atinge o adversário, ali entre o pescoço e o rosto. Essa (câmera) é a mais clara e depois tem a aberta. Ele mostrou vermelho direto. Volta para mim, quero ver se tem alguma ação antes disso aqui. Checando toda a situação. Eu só vejo a ação do número 13. Claus, checado e confirmado, tá? Uma conduta violenta, ele desfere o braço no rosto do adversário", diz o árbitro de vídeo.





Pênalti?



No primeiro tempo da partida contra o Vasco, o VAR ainda checou um possível pênalti do zagueiro Reynaldo no volante Galdames. O defensor chega a tocar no atleta do Cruz-maltino, mas, recolhe na sequência, na avaliação dos árbitros de vídeo.

De acordo com o árbitro de vídeo, o lance foi 'acidental' e dentro do 'contexto de disputa'. "Preciso ver se tem o toque. Estou checando. Volta aqui no pé dele, esse momento, se ele chuta o jogador ou não. Ele tem um contato e recua, ele recolhe logo. Ele toca e recolhe, não vejo como infração. Vamos seguir, foi totalmente acidental. Está no contexto da disputa".





O Vitória é o 18º colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto conquistado e cinco jogos. O Leão volta a campo no próximo sábado, 18, quando recebe o Atlético Goianiense, no Barradão.

