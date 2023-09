Sainz persegue ladrão e recupera relógio após pódio na F1

Após subir no pódio em terceiro lugar no GP da Itália deste domingo, Carlos Sainz viveu outra adrenalina atrás do volante, horas depois de deixar o circuito de Monza. Dessa vez, o espanhol foi atrás do seu relógio, avaliado em 500 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões), levado em um assalto no centro da cidade de Milão. Três homens foram presos em flagrante na ação, que aconteceu em hotel da região.

A informação do furto foi dada pelo italiano "Corriere della Sera" e, posteriormente, confirmada pelo próprio Sainz na manhã desta segunda-feira, 4. A situação ocorreu em frente ao hotel que o Ferraristava estava hospedado para a etapa da F1.

O espanhol, aproveitando o talento de piloto, perseguiu os três assaltantes com o carro de seu empresário. Pedestres que estavam no local e notaram a movimentação tentaram ajudar o espanhol, o que deu resultado. Ele conseguiu alcançar um dos suspeitos a 400 metros do local do crime, outro suspeito a 450 metros e o último com a ajuda de outro funcionário da Ferrari.

A polícia chegou ao local e levou três jovens entre 18 e 20 anos detidos em flagrante. Carlos Sainz prestou depoimento à polícia.

"Como muitos de vocês já sabem, ontem vivenciamos um infeliz incidente em Milão. O mais importante é que estamos todos bem e isso só ficará como um episódio desagradável. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram ontem, à polícia de Milão pela sua rápida intervenção e obrigado por todas as suas mensagens" disse o espanhol.