Salvador é a casa do futebol nordestino nesta semana com a Confut | A TARDE

A Conferência de Futebol do Nordeste (Confut Nordeste) desembarca em Salvador nesta semana, reunindo os principais nomes e gestores do futebol brasileiro para promover uma experiência única de geração de negócios, parcerias e intercâmbio de conhecimento da paixão nacional. Focado em aprimorar a indústria do futebol no país e, em especial, no Nordeste, a Confut acontece nestas quinta, 23, e sexta-feira, 24, no Wish Hotel da Bahia, na Av. Sete de Setembro, no Dois de Julho. Dentre os temas, a Bahia é uma das principais expoentes de boas práticas.

Ao longo de dois dias, distribuídos em dois palcos de palestras mais dois ambientes para oficinas, cerca de cem palestrantes especialistas de todo o país irão discutir temas de diversos setores, como gestão do futebol profissional, finanças, comunicação, marketing, governança e compliance, apostas esportivas, profissionalização do futebol, liderança feminina, inovação, e infraestrutura esportiva. Dentre os principais nomes, estão nomes conhecidos do futebol baiano, como Fábio Mota, presidente do EC Vitória, e Raul Aguirre, diretor do EC Bahia.

Os presentes poderão conhecer também casos de sucesso advindos, inclusive, do setor público, como explica Vicente Neto, diretor-geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Ele apresentará sobre a Copa 2 de Julho 2024 no palco 2 de Julho na quinta-feira, 23, das 10h20 às 10h50.

“É um orgulho para Salvador receber um dos maiores eventos de negócios do futebol nacional. Aqui, será possível trocar experiências muito relevantes para o nosso estado, inclusive com uma feira de negócios especial, onde teremos um stand da Sudesb. Eu vou falar um pouco mais do sucesso que foi nossa Copa 2 de Julho nos últimos anos, com essa expectativa de melhorar cada vez mais para os próximos anos, trazendo a regionalização do esporte pelo nosso estado e grandes expoentes nacionais em um verdadeiro celeiro de jovens talentos e promessas”, comenta.

O Governo do Estado também continuará sendo representado ao longo dos dias. O titular da Setre, Davidson Magalhães, vai falar sobre a atuação das secretarias de estado no futebol nordestino ao lado de demais secretários de outros estados, no palco 2 de Julho na sexta-feira, 24, das 12h às 13h. A Setre lançou neste ano um programa com mais de 100 copinhas de futebol pela Bahia.

Já a ex-jogadora de futebol, técnica da Seleção Brasileira Feminina de Fut7 e subsecretária de Esporte, Lazer e Juventude de Camaçari, Dilma Mendes, vai falar no palco Pelourinho na quinta-feira, 23, das 9h às 9h30, sobre a Copa Loreta Valadares, que reúne 24 equipes femininas nas categorias sub-17 e adulto, o diagnóstico do futebol feminino na Bahia a partir do fomento às categorias de base e da paixão pela modalidade.