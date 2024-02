Salvador passará por vistoria para sediar Copa do Mundo Feminina 2027 | A TARDE

Brigando para sediar a edição de 2027, o Brasil está otimista para ser palco da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Entre as possíveis praças esportivas que receberá as seleções está Salvador. Por conta disso, a FIFA visitará a capital entre os dias 20 e 24 de fevereiro.

"Salvador foi destaque na Copa do Mundo de 2014, com grandes jogos na Arena Fonte Nova. Agora, temos a chance de receber mais uma vez a Seleção Brasileira masculina e também sediar partidas da Copa do Mundo Feminina, caso ela seja realizada no Brasil. Confiamos nas nossas instalações e temos certeza de que, uma vez escolhida, nossa cidade fará um trabalho bonito e de excelência", comentou o Presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ricardo Lima.

Serão vistoriados pela entidade internacional a Arena Fonte Nova, como local de jogos, e o Estádio de Pituaçu, como Centro de Treinamentos. Um hotel da capital também receberá vistoria.

A visita da FIFA também servirá para avaliar a cidade para receber uma partida da Seleção Brasileira Masculina nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.