Salvador realiza a maior competição de canoa polinésia do Brasil

Atletas celebram a participação noCampeonato Brasileiro de Va’a - Foto: Divulgação | Triade

A Baía de Todos-os-Santos sediou no último final de semana o Campeonato Brasileiro de Va’a 2025, maior competição de canoa polinésia do Brasil. Pela primeira vez no Nordeste, o evento reuniu cerca de 600 atletas e paratletas de todo o país, entre 13 e 84 anos, que competiram nas categorias V1, V1R, V2R e V3, em percursos de 8 km, 12 km e 16 km.

A paulista Luana Vittorazzo foi a campeã do V1 feminino, com tempo de 1h38min39seg. No masculino, o capixaba Robert Almeida Gonçalves venceu em 1h21min38seg.

Os atletas irão representar o Brasil nos torneios Mundial e Pan-Americano de Va’a em Niterói (RJ) e Rapa Nui (Chile). Outros destaques na competição disputada na Marina da Penha, na Ribeira, foram Kaique Passos Ramos e Felipe Rodriguez, com os melhores tempos do evento no V1 masculino júnior.

O Campeonato Brasileiro de Va’a 2025 teve público diário de 1.000 pessoas aproximadamente. O evento movimentou o turismo esportivo e náutico na capital baiana.

"A chegada do campeonato ao Nordeste é um marco para o fortalecimento do esporte na região, impulsionando não apenas os atletas, mas também o setor de turismo e negócios", afirma Nicole Saback, representante da CBVAA na Bahia.

O secretário de turismo, Maurício Bacellar, afirma que a escolha da Marina da Penha foi estratégico para a realização do campeonato.

“O Governo tem consciência do potencial do turismo náutico e investiu cerca de US$ 70 milhões na infraestrutura da região. Esses investimentos têm atraído grandes competições e eventos náuticos para o estado, como o Campeonato Brasileiro de Va’a. Além de fomentar a prática esportiva, o evento impulsiona a chegada de turistas e atletas de diversos estados, movimentando a rede hoteleira, restaurantes, bares e transporte, consolidando Salvador como referência em turismo esportivo”, disse inicialmente

"O espaço foi totalmente revitalizado, com infraestrutura moderna, e simboliza a aposta da Bahia no turismo esportivo e sustentável, valorizando os recursos naturais e ampliando as oportunidades econômicas para a região", complementou Bacellar.

Manoel Lima, CEO da M1 Treinamentos e Eventos, também celebrou o sucesso da competição.

"Conseguimos atrair não apenas atletas e técnicos, mas também visitantes e investidores que enxergam na Bahia um polo promissor para eventos esportivos. O campeonato trouxe visibilidade para a região e mostrou o potencial de Salvador para sediar grandes competições."



A canoa polinésia está em crescimento no Brasil desde o ano 2000 e Salvador se coloca como sede de próximas competições.