Salvador recebe 2ª etapa do Circuito Kids Judô neste fim de semana | A TARDE

Salvador receberá neste ano duas etapas do Circuito Kids Judô, sendo a 2ª etapa entre os dias 24 e 26 de maio. O evento, que contempla crianças e adolescentes entre 4 e 14 anos, vai contar com a participação de mais de 500 atletas nas competições, além das oficinas gratuitas abertas ao público. A competição será no Shopping Barra, na Praça Central Euvaldo Luz.

O pódio com a entrega da premiação será montado no piso L4 Norte, ao lado do cinema. A 4ª etapa, que também será sediada no Barra, está prevista para ocorrer entre os dias 18 e 20 de outubro.

De acordo com o presidente da Federação Baiana de Judô (Febaju), Marcelo Ornelas, o evento tem como objetivo estimular a participação dos praticantes do judô, além do envolvimento das famílias e promover a socialização.

“Já as oficinas, que são abertas a todas as pessoas, visam fomentar a prática do judô para que o público se encante por esta modalidade que também é uma filosofia de vida”, explica.

Para a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito, o empreendimento está sempre de portas abertas para eventos que apoiem e incentivem a prática de atividades que contribuam com o futuro da garotada.

“O esporte, além de ser uma atividade prazerosa, proporciona qualidade de vida, e o Shopping Barra sempre buscou abraçar ações que promovam o bem-estar e a saúde. A nossa Praça Central vai também servir de vitrine para o judô baiano, tanto como opção para o público que gosta de acompanhar as competições dessa modalidade esportiva como para o puro entretenimento dos nossos clientes, servindo ainda de incentivo à sua prática”, afirma.

