Salvador recebe as finais da Copa Brasil de Águas Abertas | A TARDE

Considerada a maior competição em número de participantes da América do Sul, a Copa Brasil de Águas Abertas desembarca em Salvador nesta sexta-feira, 10. Serão cerca de mil atletas na disputa das finais na Praia de Inema, localizada na Base Naval de Aratu.

Junto com a competição nacional, também serão realizadas a segunda edição da Copa Bahia Internacional, que reúne cerca de sete países sul-americanos, e também as finais do Campeonato Baiano de Águas Abertas, que chega a sua 11ª etapa.

Os dois primeiros colocados na prova de 10 km, se classificam para o mundial de Doha, no Catar, que é a seletiva para as Olimpíadas de Paris, em 2024. Já classificada para o Mundial, a atleta Viviane Jungblut vem para a prova como uma das favoritas. A gaúcha se junta depois a Ana Marcela para disputar o mundial e disputar uma vaga olímpica.

Atual líder do campeonato, o Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul, pode ser surpreendido pelo Yacht Clube da Bahia, que espera poder somar o máximo de pontos para ficar com o título por clubes. A Bahia, inclusive, é o estado com o maior número de atletas na seleção brasileira de base.

Além dos atletas de alto rendimento, as competições têm provas de vários trajetos e para todos os públicos.

"A gente tem aqui em Inema provas tanto para as crianças quanto para os atletas marters e até mesmo aquela pessoa que nunca nadou no mar e que tem vontade de se desafiar a gente tem provas menores, a partir de 500 metros nadando no mar. Então, é uma oportunidade para todo mundo que gosta de ter contato com a natureza participar. Quem ainda não conhece, pode procurar a FBDA no instagram e ficar por dentro das próximas competições", afirmou Diego Albuquerque, presidente da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

Ainda participam das competições atletas dos projetos sociais do Natação em Rede, parceria da FBDA com a Superintendência dos Desportos Aquáticos da Bahia (Sudesb). A competição, que tem a chancela da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), conta com o apoio do Governo do Estado, através da Sudesb e da Secretaria de Turismo de Salvador (SECULT), além da Marinha por meio do comando do 2º Distrito Naval.