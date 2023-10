Salvador recebe Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico em outubro

Salvador recebe o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico, que será realizado em outubro deste ano. O evento contará com a participação de competidores de diferentes lugares do Brasil.

Embora a Bahia realize competições oficiais de cubo mágico desde 2016, essa é a primeira vez que o Campeonato Brasileiro é realizado na região Nordeste. A competição é regulamentada pela World Cube Association (WCA), e os resultados dos participantes serão registrados no ranking mundial. O evento é organizado pela Associação Brasiliense de Cubo Mágico e pela Cubo Mágico Bahia.

O cronograma e as regras podem ser encontrados no site da WCA. As inscrições de competidores serão realizadas pelo site até o dia 30 de setembro. A entrada do público para assistir ao evento é gratuita.

Os campeões do Campeonato Sul-Americano de 2022, na modalidade Cubo 3x3x3, também estarão presentes nesse evento, sendo eles o argentino Bautista Bonazzola (1º Lugar), e os brasileiros Vicenzo Guerino Cecchini (2º Lugar), e Caio Hideaki Sato (3º Lugar).