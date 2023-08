Salvador recebe festival "Tamo Junto Nesse Game"

O Banco do Brasil vai promover em Salvador o festival ‘Tamo Junto Nesse Game’, que consiste num evento aberto ao público, com uma série de eventos das mais variadas modalidades esportivas. O evento ocorre entre os dias 23 e 27 de agosto, no Centro de Convenções.

O objetivo do evento é destacar as diferentes modalidades esportivas no Brasil. Além de surfe, vôlei, skate, corrida de rua e games, o festival terá uma programação cultural e musical que prometem atrair o público soteropolitano.

“Faltando pouco menos de um ano para os jogos de Paris, estamos realizando este evento inédito que representa a grandeza do Banco do Brasil para o esporte brasileiro. Além disso, o ‘Tamo Junto Nesse Game’ também evidencia valores da cultura do país. Há mais de 30 anos, o BB vibra com a torcida, investe e acredita no novo, para levar nossos atletas ao pódio, e amplia a conexão dos brasileiros por meio da cultura”, comenta a diretora de marketing e comunicação do BB, Paula Sayão.

O festival ‘Tamo Junto Nesse Game’ terá sua programação divulgada nos próximos dias, com todos os detalhes dos eventos das modalidades e de todas as atrações musicais de cada dia do evento.

Vôlei

Entre as atrações do festival está a 7ª etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, a antepenúltima da temporada, com chances de título antecipado para a dupla Ana Patrícia e Duda.

Surfe

Única modalidade que será realizada fora do Centro de Convenções. A praia de Stella Maris recebe a terceira etapa do Circuito BB de Surfe, que será válida como etapa do Qualifying Series 3000 da World Surf League (WSL), a Liga Mundial de Surfe.

Skate

A modalidade marcará presença com atletas como Bob Burnquist, Augusto Akio, Felipe Nunes e Raicca Ventura, em uma apresentação que será um “spoiler” para a competição do Circuito Nacional, realizada pelo BB, que terá início ainda no segundo semestre deste ano.

Games

Durante toda a semana, também haverá ativações para os amantes dos games, bem como a final da Peneira W7M, que escolherá novos integrantes dos times de Counter Strike e EA SPORTS FC, o antigo Fifa.

Corrida de rua

A quarta etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida de Rua chega à capital baiana depois de passar por Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro.