Salvador sedia 2ª edição da Taça Brasil de Futsal sub-18

Salvador sedia a 2ª edição da Taça Brasil de Futsal Sub-18 Masculino, com a participação de 16 equipes de 15 estados brasileiros. Os jogos serão realizados durante esta semana no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

Cerca de 400 atletas com até 18 anos participarão do torneio anual, que faz parte do calendário nacional da modalidade, com uma etapa de cada categoria em diferentes cidades-sede pelo país. Nos três primeiros dias, de segunda-feira, 17, até quarta-feira, 19, as partidas acontecerão durante o dia, a partir das 8h30, até a última com início às 20h45. A fase do mata-mata começará na quinta-feira, 20, a partir das 14h, com os jogos das quartas de final, seguidos pelas semifinais e finais na sexta-feira, 21, a partir das 14h30, e sábado, 22, a partir das 10h, respectivamente. Os jogos poderão ser acompanhados gratuitamente no canal da CBFS no YouTube.

A Bahia é o único estado com dois representantes: o Shekinah Esporte Clube, como time sede em parceria com o Esporte Clube Vitória, e a Associação Fênix Cajazeiras Bahia Basquete, do bairro onde está localizado o ginásio, em parceria com o Esporte Clube Nacional. As equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada.

Os demais estados representados são Paraná, Paraíba, Goiás, Pará, Alagoas, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe, Tocantins, Ceará, Rio de Janeiro, Roraima e Mato Grosso. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para o mata-mata.

Confira os times e a programação completa abaixo:

Grupo A- Pato Futsal (PR)- Catolé Sport Club (PB)- Raça Valparaíso (GO)- Shekinah/EC Vitória (BA)

Grupo B- Marambaia EC (PA)- Fênix/EC Nacional (BA)- CSA (AL)- Cruzeiro da Ilha Futsal (ES)

Grupo C- Minas Tênis Clube (MG)- Sport Club do Recife (PE)- União Marabá (SE)- AE Aureny III (TO)

Grupo D- Francana/Superliga Futsal (CE)- CW/Portuguesa (RJ)- EC Vivaz (RR) - AA Uirapuru (MT)