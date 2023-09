Salvador sedia 2ª Etapa do Campeonato Baiano de Basquete 3x3

Salvador recebe a 2ª Etapa do Campeonato Baiano de Basquete 3x3. Organizado pela Federação Baiana de Basquete (FBB) e com apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), o evento terá início nesta sexta-feira, 1, no Shopping Paralela até o próximo domingo, 3.

Os nove times da sub-16 masculino iniciam os duelos da fase de grupos em busca da vaga para as semifinais e finais, a partir das 13h. Já no sábado, 2, ocorrem as disputas dos trios sub-18. Pela manhã, a partir das 9h, as sete equipes femininas disputam as partidas, enquanto as sete masculinas entram em quadra a partir das 12h.

As categorias masculinas sub-23 e adulto encerram a etapa no domingo a partir das 12h e das 16h, respectivamente. Ao todo, nove times competem no sub-23 e três trios disputam a classe principal. Além disso, no sábado, 2, às 17h, os visitantes poderão acompanhar a disputa do Rei da Quadra, um desafio de um contra o outro (X1), com premiações em dinheiro aos participantes. As seletivas já iniciam na tarde desta sexta-feira, 1, nas quadras da Unijorge. A programação do final de semana também conta com outros eventos esportivos na capital e no interior do estado.

Motociclismo – O Campeonato Baiano de Motocross acontece neste sábado, 02, e domingo, 03, em Senhor do Bonfim, no Piemonte Norte do Itapicuru, para cerca de cem pilotos. No sábado, pela tarde, e no domingo, pela manhã, acontecem os treinos de reconhecimento de pista para as classes MX1, MX2, MX3, MX4, MX5, mirim A, mirim B, nacional e nacional open. Já a partir das 12h do domingo, após a solenidade de abertura, é a vez das disputas oficiais da competição da Federação Baiana de Motociclismo (FBM), com premiação em dinheiro.

“Essa prova tem diversas categorias, inclusive mirim e femininas, e é a única no nordeste federada. A Bahia tem muita expectativa de crescimento com o motocross haja vista que teremos etapas do brasileiro no ano que vem. Esse é o pontapé inicial. O apoio da Sudesb para o crescimento da modalidade no estado está sendo fundamental”, disse o presidente da FBM, Wellington Yuri.

Ciclismo – Entre esta sexta-feira, 01, e o domingo, 03, acontece a 10ª edição do Desafio Mucugê de MTB na cidade da Chapada Diamantina. Com a expectativa de atrair 700 atletas para viverem uma experiência única pedalando na região, a prova tem dois percursos, que possuem trechos técnicos com single-tracks, subidas e descidas na trilha da Serra do Sincorá: Ultra Pro, de 150 km; e Sport, de 60 km. A prova também é válida como a etapa única do Campeonato Baiano de MTB XCM, pela Federação Baiana de Ciclismo (FBC), que define os campeões baianos da variação em 2023.

Além de ser uma das principais provas do calendário nacional, o Desafio Mucugê tem o objetivo de contribuir com o bem social através do esporte, promover o uso sustentável do meio ambiente, palco dos atletas, e gerar renda para o município durante os dias de prova, movimentando cerca de meio milhão de reais na região com hospedagem, alimentação, passeios turísticos, combustíveis e comércio em geral, segundo os organizadores. O diretor-geral da Sudesb, Vicente Neto, conta a importância de eventos como este.

“O turismo esportivo é uma vertente muito importante na divulgação do nosso estado como um polo atrativo para os amantes das diversas modalidades que podem ser praticadas nas nossas belezas naturais, como o ciclismo acontece em diversas delas. Em Mucugê, não poderia ser diferente. É uma cidade intimista com as belezas da Chapada Diamantina e as trilhas desafiadoras para os ciclistas de diferentes idades”, comenta.

Corrida de Aventura – No segundo final de semana de realização da Escola de Aventura do Agreste, os atletas vão participar do trekking noturno, utilizando lanternas, mapas e bússolas, para encontrar os Pontos de Controle (PC) nesta sexta-feira, 01, das 18h às 22h, na região costeira de Busca Vida. Já no sábado, 02, pela manhã, a partir das 7h, acontecem as oficinas de como utilizar a bicicleta e suas marchas, além de se posicionar nas subidas e descidas para o treino de mountain bike nas trilhas da Estrada do Coco, em Lauro de Freitas.

Encerrando a programação, no domingo, 03, a experiência será das técnicas verticais das oficinas de rapel e escalada no Parque dos Ventos, na capital baiana. Com o intuito de atrair novos adeptos à modalidade da corrida de aventura, que comemora 20 anos no estado, o evento planeja formar os competidores no dia 17 de setembro com uma corrida, como uma prova multimodal de aproximadamente 30km, utilizando o que foi experimentado nas atividades anteriores.

Orientação – Na comunidade de Baixa Nova, em Riachão do Jacuípe, acontece a segunda etapa da 21ª edição do Campeonato Baiano de Orientação neste domingo, 03, a partir das 8h. Cerca de 200 atletas das categorias juvenil, junior, adulto, máster e sênior disputam a competição.