Salvador sedia a 1ª edição do Desafio Reis da Rua | A TARDE

As periferias de Salvador serão o palco da 1ª edição do Desafio Reis da Rua. O evento que começará neste sábado, 18, na Baixinha de São Gonçalo, na região do Cabula. Ele terá uma série de ações culturais, esportivas e de emprendedorismo voltadas para outros bairros da capital baiana.

As localidades terão futebol de rua, oficinas de grafite, capoeira, danças urbanas, gastronomia, batalhas de rima e economia criativa. Os bairros confirmadas para o circuito do Desafio Reis da Rua nos próximos meses serão: Cidade Nova, Candeal e Canabrava. As equipes campeãs das etapas se enfrentam na grande decisão, no mês de dezembro, Daí teramos a definição dos verdadeiros Reis da Rua de Salvador.

“O Desafio Reis da Rua é mais do que um evento. É uma plataforma de transformação social. Estamos criando um espaço onde os jovens poderão expressar suas habilidades com a bola nos pés ou através da arte; e onde a comunidade vai celebrar a nossa cultura única, através da arte, gastronomia e economia criativa. Queremos que cada participante, seja no campo, nas atividades ao redor dele ou na plateia, sinta-se como um rei ou rainha de sua rua”, ressalta o criador e organizador do evento, Jiovani Soeiro.

Além de Salvador, o evento passará por cidades do interior da Bahia e mais sete capitais, como Maceió-AL, Recife-PE, João Pessoa-PB, São Paulo-SP, Goiânia-GO Palmas-TO e o Distrito Federal.

