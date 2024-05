Salvador sedia segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida | A TARDE

No próximo dia 5 de maio, Salvador sediará a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Corrida 2024. Com percursos de 1, 5 e 10 quilômetros, o evento promete entusiasmar corredores de todas as idades e níveis de experiência, oferecendo uma experiência única no coração da capital soteropolitana.

A prova proporcionará aos participantes a oportunidade de explorar as belezas naturais e sentir a energia de Salvador. Assim como nas edições anteriores do Circuito, os participantes poderão desfrutar de atividades físicas gratuitas, como tendas para avaliação física, exames de pressão e testes de pisada, disponíveis gratuitamente no complexo esportivo, garantindo uma programação repleta de atrativos.