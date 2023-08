Salvador sediará 1ª etapa brasileira da Triton World Series, em 2024

Salvador receberá, em 2024, a primeira etapa brasileira da Triton World Series, competição de triatlo criada na Europa e que desembarca no Brasil de forma inédita. O evento está programado para o dia 14 de abril e contará com arena montada em Piatã, na orla da capital baiana, onde estarão instalados a área de transição, tendas de suporte e os pórticos da largada e da chegada.

A prova de natação será realizada na Praia de Piatã, enquanto que os trajetos de corrida e ciclismo, com partida na arena, seguirão em direção a Itapuã, passando pelo Largo do Jardim de Alah antes de regressar para concluir a volta no local de partida.

No percurso curto, as distâncias da Natação, Ciclismo e Corrida são de 450 metros, 22,5 quilômetros e 5,25 quilômetros, respectivamente. No percurso médio, os atletas enfrentarão percursos de 900 metros, 45 quilômetros e 10,5 quilômetros. Já no percurso longo, a competição terá 1.800 metros de natação, 90 quilômetros de bicicleta e 21 quilômetros de corrida. Informações detalhadas sobre percursos e inscrição estão disponíveis no site oficial do evento.

“A realização do Triton em Salvador, fortalece a nossa Plataforma de Eventos no calendário de turismo esportivo, atraindo atletas, sejam amadores ou profissionais, e suas famílias para nossa cidade, movimentando a economia e por meio de suas plataforma de comunicação associadas, ajudam a promover nossa cidade no Brasil e no exterior”, destacou Isaac Edington, Presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur).

A execução e produção da etapa baiana da Triton World Series são responsabilidade da Digiartes, de Walter Kraus. A segunda etapa brasileira, ainda sem cidade e data definidas, será também o evento teste para a primeira final mundial da TRITON World Series, que acontecerá em 2025.