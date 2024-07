Salvador sediará diversas competições esportivas até 2025; CALENDÁRIO

- Foto: Foto: Tríade Images | Oceanman

A prefeitura de Salvador divulgou na tarde desta quarta-feira, 19, durante coletiva de imprensa, o calendário de turismo esportivo da capital baiana, cobrindo de julho deste a abril de 2025. Na programação, estão incluídos 13 eventos de grande porte de diversas modalidades, como natação, corrida, ciclismo, pedal, entre outros.

O evento foi comandado pelo prefeito Bruno Reis e pelo presidente da Saltur, Isaac Eddington, no entanto, prestigiado também pelo secretário de Cultura de Salvador, Pedro Tourinho, pelo secretário de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, Junior Magalhães, entre outras autoridades.

De acordo com Bruno Reis, ao divulgar com antecedência o calendário anual dos eventos esportivos, fica mais fácil para que os atletas brasileiros e estrangeiros possam se organizar para participar.

“Nós temos aqui competições regionais, nacionais e até competições internacionais que atraímos aqui para Salvador e que vão fazer parte deste calendário. Então, é importante ser divulgado com antecedência, e tenho certeza que, com isso, ganha também o turismo da nossa cidade”, afirmou.

“Um atleta, quando vem, traz sua família, sua equipe, seu staff, e acaba, com isso, lotando nossos hotéis, bares e restaurantes, consumindo nossos produtos”, acrescentou o chefe do executivo soteropolitano.



Para o presidente da Saltur, Isaac Eddington, há um fenômeno mundial de aumento do número de pessoas se deslocam de suas cidades para participar de competições de ruas das mais variadas modalidades.

“A gente já está anunciando esse calendário agora, para que os atletas possam se preparar, para que essa informação seja divulgada no Brasil inteiro e fora do Brasil, e que a gente consiga acompanhar esse fenômeno: tornar Salvador atrativa para as competições de rua”, afirma.

Eddington reverbera as palavras do prefeito com relação aos benefícios destes eventos esportivos para o turismo de Salvador, e acrescenta que, com isso, buscam também combater os efeitos da sazonalidade.

“A gente tem uma cidade muito cheia e muito vibrante em um período do ano, e não temos em outros. Então a estratégia é, dentro desta plataforma de eventos, que a gente tenha uma cidade vibrante o ano inteiro. A qualquer momento e em qualquer tempo que as pessoas venham a Salvador, seja pelo turismo, sejam atraídas pelo turismo esportivo, encontrem uma cidade com muita atividade nos espaços públicos, que é o principal objetivo destes produtos que a gente está lançando hoje”, destaca.

Também presente no evento, o secretário de Cultura Pedro Tourinho ressaltou o turismo esportivo é outra forma de viver Salvador e que os eventos têm potencial de trazer investimentos e benefícios também para a cultura.



“Esses eventos todos - vão ser 13 este ano, enquanto ano passado foram 10 - têm marcas associadas, patrocinadores, e isso também aquece a economia, aquece a cultura, traz ligações dessas marcas para a cidade para, quem sabe, investir em outros tipos de eventos. É uma outra forma de viver a cidade em sua amplitude, outro potencial de viver a cidade. O turismo esportivo traz outras dimensões ao entretenimento, ao cultural”, fala.

Confira calendário completo abaixo:

2024

- 1º/07: Ultra Maratona da Independência

Categorias:

12 Horas: Atleta Solo Masculino

12 Horas: Atleta Solo Feminino

12 Horas Revezamento – Duplas

12 Horas Revezamento – Quarteto

12 Horas Revezamento – Sexteto

6 Horas: Atleta Solo Masculino

6 Horas: Atleta Solo Feminino

6 Horas Revezamento – Duplas

6 Horas Revezamento – Quarteto

6 Horas Revezamento – Sexteto

2 Horas: Night Run

- 12 a 14/07: Track & Field Exériemce | Trion



- 22/09: Maratona Salvador

Categorias

5Km

10Km

21Km

42Km

- 7 a 12/10: Intermed Bahia

Categorias

Futsal

Handebol

Vôlei

Basquete

Xadrez

Tênis de mesa

Cheerleading

Baterias

Pôker

Jiu-jitsu

Natação

- 19/10: Desafio Faróis

Categorias

Canoa havaiana

Surfski

Paddleboard

Caiaque oceânico

Stand up paddle

- 01/12: Trion Salvador



- 05 a 08/12: Copa Bahia INternacional de Águas Abertas (Praia do Inema)



- 21 e 22/12: Travessia Itaparica-Salvador

Categorias

6Km – Meia travessia

2Km – Prova rápida

500m – Mirim e Petiz

1000m – Iniciantes

12Km – Prova principaL (TIS)

2025



- 16/01: Corrida Sagrada



- 23/03: Copa Nordeste de Triathlon | Salvador



- 30/03: Salvador 10 Milhas



- 29 e 30/03: Oceanman

Categorias

Kids - 500m

Teams - 3 X 500m

Sprint - 2Km

Half Oceanman - 5Km

Oceaman - 10Km

- 06/04: Salvador Triton1 World Series