Salvador sediará torneio internacional de de Beach Tennis juvenil

Cinquenta jogos abrem, nesta sexta-feira, dia 26, o Bahia Juniors Cup BT, torneio internacional juvenil com pontos no ranking júnior de Beach Tennis da Federação Internacional de Tênis que ocorre nas oito quadras da Arena D7, no Shopping da Bahia, em Salvador (BA). A competição acontece até o domingo, 28. O evento contará com 100 atletas de todo o Brasil.

O primeiro dia do evento será marcado pelos jogos de Simples nas categorias 12, 14 e 16 anos com pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis. Os jogos começam a partir das 12h e os primeiros campeões já serão conhecidos no período da noite.

O torneio de Duplas começará no sábado e vai estrelar o top 10 mundial, o gaúcho Gustavo Garbarski, oitavo do ranking da ITF, que atuará com o catarinense de Brusque, João Caetano, na categoria 18 anos. Garbarski esteve no time do Brasil no Campeonato Mundial juvenil poe equipes realizado no Rio de Janeiro onde a equipe parou na semifinal

A competição dá uma vaga de convite para as duplas campeãs do masculino e feminino no Sub 18 para o Sand Series de Brasília, um dos Grand Slams do esporte, que ocorre em junho. Os Sand Series são os melhores eventos do mundo do esporte no profissional.

As duplas campeãs do torneio Sub 16 ganharão vaga também na capital federal, mas no qualifying. As categorias Sub 16, Sub 14 e Sub 12 contarão pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis nível GA.