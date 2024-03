Salvador vai sediar circuito de Maratonas Aquáticas | A TARDE

A etapa do Mahi Mahi em Salvador abrirá o Circuito Maratour 2024. O evento está marcado para o dia 23 de março no Pier Mahi Mahi, localizado no Corredor da Vitória.

Esta será a quarta edição da Maratour Mahi Mahi, sendo que a última ocorreu em 2019 e reuniu amantes das Maratonas Aquáticas da Bahia e de outros Estados. Neste ano, o evento reunirá cerca de 100 atletas que competirão em três provas: 400m kids, 1.000m sprint e 3.000m Challenge.

A competição terá início às 07h30 do dia 23 de março. Todos os atletas participantes serão premiados com medalhas de participação, além de haver premiação por categorias e geral masculino e feminino em todas as provas.

A primeira edição da Maratour foi realizada em novembro de 2011 no Resort Club Med Itaparica na Bahia. No ano seguinte, começou o Circuito Maratour com duas novas etapas, Morro de São Paulo e Club Med Rio das Pedras. Desde então, mais de 40 etapas já foram realizadas, incluindo locais como Itaparica, Morro de São Paulo, Rio das Pedras, Guarajuba, Salvador no Mahi Mahi, Piatã, Mar Grande e Mutá.

A Maratour é o Circuito Alternativo mais tradicional do Brasil e se tornou referência por oferecer aos atletas experiências que vão além do esporte, destacando-se pelo acolhimento, segurança e valorização dos participantes.

O evento é uma realização da Ambiance Esporte e conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, com patrocínio da Hammerhead e apoio de mídia do Jornal Atarde. Além disso, conta com o apoio da Capitania dos Portos e do Salvamar.