Samir Barel e Bruna Amorim vencem a Ultramaratour Itaparica–Mutá 2025

Competidor vai ao limite durante a Ultramaratour Itaparica–Mutá - Foto: Everton Santos/Triade Images

Os atletas Samir Barel, de Campinas (SP), e Bruna Amorim, de Brasília (DF), foram os grandes campeões da Ultramaratour Itaparica–Mutá 2025, ultramaratona aquática de 16 quilômetros realizada no último domingo (5). O evento, organizado pela Ambiance Esporte, chegou à sua terceira edição reunindo 66 competidores de várias cidades da Bahia e de outros estados.

Desafio extremo entre Itaparica e Mutá

A largada aconteceu às 7h45 da manhã, na orla de Itaparica, e a chegada foi na praia de Mutá, no município de Jaguaripe (BA).

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além da longa distância, os nadadores enfrentaram chuvas intensas e ventos fortes, que tornaram o desafio ainda mais exigente e testaram a resistência física e mental dos participantes.

Samir Barel foi o campeão e Ricardo Rocha foi o segundo colocado | Foto: Everton Santos/Triade Images

Resultados da prova masculina

Na categoria masculina, o campeão geral foi Samir Barel, com o tempo de 03h47min30s.

O segundo lugar ficou com Ricardo Rocha, de São Paulo, que completou a prova em 03h54min, seguido por Fábio Melo, de Salvador, com 03h57min.

Completaram o top 5 os soteropolitanos Euvaldo Júnior (04h05min57s) e Márcio Renan (04h08min34s).

Pódio feminino e disputa acirrada

Entre as mulheres, a campeã foi Bruna Amorim, que venceu com o tempo de 04h31min45s.

Em segundo lugar ficou Alessandra Melo (Leca), com 04h32min35s, e Pauline Ribeiro terminou em terceiro, com 04h49min11s.

Girlene França (05h04min22s) e Lívia Vaz (05h04min25s) completaram o pódio da categoria feminina, em uma das chegadas mais disputadas da prova.

Emoção e celebração na chegada

A chegada dos atletas em Mutá foi marcada por grande emoção. Cada competidor que completava o percurso era recebido com aplausos da comunidade local, que transformou o evento em uma verdadeira festa.

“Independente da colocação, todos ali eram grandes vitoriosos”, destacou a organização.

Jovens talentos e veteranos lado a lado

A competição contou com atletas de diferentes faixas etárias, incluindo a equipe juvenil da Ambiance Esporte, formada por Malu, Enzo, Sofia e Augusto (13 a 15 anos), que conquistou o segundo lugar por equipes.

Os pais dos jovens nadadores acompanharam o percurso de barco e comemoraram com entusiasmo a conquista.

Desirée Dalia, a atleta mais experiente da prova | Foto: Everton Santos/Triade Images

Entre os veteranos, destaque para Desirée Dalia, a atleta mais experiente da prova, que completou o trajeto em 05h09min38s, e para Maria Elizabeth Sicuro, de 67 anos, de Santa Catarina, que cruzou a linha de chegada ovacionada pelo público após ser carregada pelos salva-vidas — um dos momentos mais emocionantes da edição.

Organização destaca superação e espírito esportivo

O diretor da Ambiance Esporte e idealizador da Ultramaratour, Bruno Riella, elogiou a coragem e o espírito de superação dos participantes:

“Sem dúvidas, essa foi a edição mais difícil do evento. Tivemos chuva e vento forte, mas também uma energia incrível. É gratificante ver o esporte se conectar com a natureza e com os verdadeiros valores da vida”, afirmou Riella.

Competidores e organização fizeram um momento de reflexão | Foto: Everton Santos/Triade Images

Apoio e realização

A Ultramaratour Itaparica–Mutá 2025 é uma realização da Ambiance Esporte, com apoio das Prefeituras de Itaparica e Jaguaripe, além do Powerade, Hammerhead, Jornal A TARDE e Village Itaparica.