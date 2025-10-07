ESPORTE & AVENTURA
Samir Barel e Bruna Amorim vencem a Ultramaratour Itaparica–Mutá 2025
Atletas de Campinas e Brasília foram campeões da terceira edição da Ultramaratona Aquática de 16km, marcada por chuva, ventos fortes e emoção
Por Redação
Os atletas Samir Barel, de Campinas (SP), e Bruna Amorim, de Brasília (DF), foram os grandes campeões da Ultramaratour Itaparica–Mutá 2025, ultramaratona aquática de 16 quilômetros realizada no último domingo (5). O evento, organizado pela Ambiance Esporte, chegou à sua terceira edição reunindo 66 competidores de várias cidades da Bahia e de outros estados.
Desafio extremo entre Itaparica e Mutá
A largada aconteceu às 7h45 da manhã, na orla de Itaparica, e a chegada foi na praia de Mutá, no município de Jaguaripe (BA).
Além da longa distância, os nadadores enfrentaram chuvas intensas e ventos fortes, que tornaram o desafio ainda mais exigente e testaram a resistência física e mental dos participantes.
Resultados da prova masculina
Na categoria masculina, o campeão geral foi Samir Barel, com o tempo de 03h47min30s.
O segundo lugar ficou com Ricardo Rocha, de São Paulo, que completou a prova em 03h54min, seguido por Fábio Melo, de Salvador, com 03h57min.
Completaram o top 5 os soteropolitanos Euvaldo Júnior (04h05min57s) e Márcio Renan (04h08min34s).
Pódio feminino e disputa acirrada
Entre as mulheres, a campeã foi Bruna Amorim, que venceu com o tempo de 04h31min45s.
Em segundo lugar ficou Alessandra Melo (Leca), com 04h32min35s, e Pauline Ribeiro terminou em terceiro, com 04h49min11s.
Girlene França (05h04min22s) e Lívia Vaz (05h04min25s) completaram o pódio da categoria feminina, em uma das chegadas mais disputadas da prova.
Emoção e celebração na chegada
A chegada dos atletas em Mutá foi marcada por grande emoção. Cada competidor que completava o percurso era recebido com aplausos da comunidade local, que transformou o evento em uma verdadeira festa.
“Independente da colocação, todos ali eram grandes vitoriosos”, destacou a organização.
Jovens talentos e veteranos lado a lado
A competição contou com atletas de diferentes faixas etárias, incluindo a equipe juvenil da Ambiance Esporte, formada por Malu, Enzo, Sofia e Augusto (13 a 15 anos), que conquistou o segundo lugar por equipes.
Os pais dos jovens nadadores acompanharam o percurso de barco e comemoraram com entusiasmo a conquista.
Entre os veteranos, destaque para Desirée Dalia, a atleta mais experiente da prova, que completou o trajeto em 05h09min38s, e para Maria Elizabeth Sicuro, de 67 anos, de Santa Catarina, que cruzou a linha de chegada ovacionada pelo público após ser carregada pelos salva-vidas — um dos momentos mais emocionantes da edição.
Organização destaca superação e espírito esportivo
O diretor da Ambiance Esporte e idealizador da Ultramaratour, Bruno Riella, elogiou a coragem e o espírito de superação dos participantes:
“Sem dúvidas, essa foi a edição mais difícil do evento. Tivemos chuva e vento forte, mas também uma energia incrível. É gratificante ver o esporte se conectar com a natureza e com os verdadeiros valores da vida”, afirmou Riella.
Apoio e realização
A Ultramaratour Itaparica–Mutá 2025 é uma realização da Ambiance Esporte, com apoio das Prefeituras de Itaparica e Jaguaripe, além do Powerade, Hammerhead, Jornal A TARDE e Village Itaparica.
