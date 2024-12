Santos decide demitir Carille após conquista da Série B

Acordo para rescisão de Carille é eminente - Foto: Raul Baretta/Santos FC

Um dia após a conquista da Série B e do acesso elite do Brasileirão, Fábio Carille e Santos estão em processo de negociação para rescisão contratual, restando somente a definição de valores e forma de pagamento da multa.

O contrato de Fábio Carille foi renovado automaticamente para 2025, mas o futuro do técnico dependiam da decisão da diretoria e do treinador em si. Mas a relação entre as duas partes ficou desgastada com o decorrer da temporada.

Com o acordo estando em seus estágios finais, a presença do treinador à beira do campo no jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro, para a última rodada da Série B é uma incógnita.

Carille sofreu constantes pressões da torcida, sendo vaiado em vários jogos, chegando até a negar entrevistas na Vila Belmiro por conta do clima ruim com a torcida. Essa pressão aconteceu também na partida deste domingo, 17, na derrota contra o CRB por 2x0. Durante a entrega das medalhas, foram ouvidas vaias e xingamentos.

O treinador foi questionado se esse clima "hostil" com a torcida pesaria em sua decisão. Sua resposta não foi muito bem aceita dentro do clube:

"Eu também vejo isso (que o torcedor não está feliz). Tudo pode acontecer, já vi cada reviravolta. Pressão teve no Corinthians em cima do Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem o que é pressão, vocês não sabem. Que aconteça o melhor para o Santos em 2025."