Santos firma pré-acordo com Gil, ex-Corinthians, para 2024 | A TARDE

O Santos continua sua investida no mercado de transferências, garantindo a contratação do experiente zagueiro Gil, logo após a chegada de Giuliano. Ambos ex-Corinthians, os jogadores ficaram livres no mercado após não renovarem com o time de Itaquera.



De acordo com informações do comentarista Ricardinho Martins, da TNT Sports, Gil já firmou um pré-acordo para integrar o elenco do Santos na temporada de 2024.

Aos 36 anos, Gil despertou interesse do Atlético-GO no fim de 2023, clube onde teve passagem entre 2008 e 2009. No entanto, as negociações não avançaram, e o zagueiro optou por atuar na equipe da Baixada Santista no próximo ano.

Na última temporada, vestindo a camisa do Corinthians, Gil acumulou 61 partidas, quatro gols marcados e cinco assistências, demonstrando sua relevância e contribuição em campo.