Santos tem interesse em repatriar Neymar na próxima temporada

Neymar em ação pelo Al Hilal - Foto: AFP

O Santos já dá sinais da possibilidade de contratar Neymar novamente a partir de janeiro de 2025. De acordo com informações do Portal Uol, o jogador já conversa com o Al-Hilal, time que atua, para um acordo amigável, com o intuito de sair no início do próximo ano.

Apesar do contrato acabar apenas em junho, o Santos ainda vê uma chance de conseguir o jogador já em janeiro, diante do sinal positivo de Neymar que tenta antecipar o fim do contrato.

O Santos vê demonstrações espontâneas de carinho por parte de Neymar, que fez no último sábado, 2, uma ligação por chamada de vídeo para o elenco do Peixe para parabenizar pela vitória contra o Vila Nova que encaminhou o acesso à Série A.

O time santista ainda pretende, em um acordo, oferecer o máximo possível como salário base, além de percentuais por ações comerciais como venda de camisas e parte do que o clube receberá de novos patrocinadores.

Família em ação

Muitas pontes foram construídas para a retomada de vínculo entre o Peixe e Neymar. A aproximação entre o pai do atacante e o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, além do intermédio de Neymar pai nas negociações entre o time, fundos árabes e a Blaze, plataforma de jogos online e parceira também do atacante.

Ainda segundo o portal Uol há indicações de que Neymar pai ajude o time santista na abertura de ações para o mercado internacional.

Outra ponte também é o ídolo Léo, hoje dirigente do Santos e amigo de Neymar, além da esposa de Léo, Gabi Pozzi, que é gerente de marketing da empresa de Neymar Pai.

Contratações também indicadas por amigos próximos do jogador, como Serginho, do Maringá, Ganso (Fluminense), Gabigol (Flamengo), Léo Baptistão (Almería) e Danilo (Juventus), podem deixar mais perto o retorno de Neymar.

A ideia de retornar com o famoso elenco dos Meninos da Vila é uma grande vontade do Santos, que sabe que é difícil, mas já investe com afinco no retorno do craque.