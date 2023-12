São Paulo anuncia contratação de titular da Seleção Brasileira de 2014 | A TARDE

O São Paulo oficializou a contratação de Luiz Gustavo, um volante de 36 anos com passagem pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. O jogador assina contrato com o Tricolor até o final de 2024, fortalecendo o meio-campo da equipe que enfrenta possíveis saídas nesta reta final de temporada.

Luiz Gustavo vem do Al-Nassr, time da Arábia Saudita, onde na última temporada disputou 32 jogos e deixou sua marca com cinco gols. Desde maio deste ano, no entanto, o jogador não esteve em campo.

Com uma carreira marcada por passagens de destaque na Alemanha, o jogador teve seu auge no Bayern de Munique, o que lhe rendeu a convocação para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. Além do Bayern, ele também teve passagem pelo Wolfsburg.

A chegada de Luiz Gustavo ao São Paulo teve o envolvimento fundamental de Rafinha. A amizade entre os dois, proveniente dos tempos de Bayern, foi crucial durante as negociações, mostrando a importância das conexões pessoais no mundo do futebol.