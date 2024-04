São Paulo anuncia demissão do técnico Thiago Carpini | A TARDE

Após uma sequência de resultados e desempenhos ruins à frente do São Paulo, a diretoria do São Paulo optou pela demissão de Thiago Carpini, treinador da equipe desde o início da temporada. A decisão foi tomada depois da partida desta quarta-feira, 17, quando o tricolor paulista perdeu para o Flamengo pelo placar de 2 a 1, no Maracanã, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.

Em nota publicada no início da tarde desta quinta-feira, 18, o São Paulo Futebol Clube confirmou o desligamento do treinador:

"O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda. O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor. A diretoria, a partir deste momento, passa a trabalhar na busca do novo técnico, respeitando os processos e critérios adotados em outras oportunidades semelhantes anteriormente. A partir de hoje, e até que a chegada do novo profissional seja definida, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz".