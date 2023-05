São Paulo anuncia retorno do atacante Alexandre Pato

O atacante Alexandre Pato está de volta ao São Paulo. O atleta foi anunciado pelo clube na tarde desta sexta-feira, 26, por meio de redes sociais.

Esta será a terceira passagem de Pato pelo São Paulo. O contrato com o jogador será válido até o dia 31 de dezembro, com possibilidade de renovação até o final da próxima temporada. O vínculo tem cláusulas de produtividade.

"Minha história com o São Paulo começou em 2014, vivi os melhores momentos da minha carreira, e me identifiquei com o clube e sua torcida. Se tem algo que descobri naquelas duas temporadas é que o São Paulo é sentimento e nossa história não terminaria ali", disse Pato em vídeo publicado pelo São Paulo.

Treinando no clube desde fevereiro deste ano, o atleta está recuperado de uma cirurgia no joelho. No período, ele não escondeu o desejo de retornar ao clube. O acerto foi facilitado com a chegada do técnico Dorival Júnior, que ocupou o lugar deixado por Rogério Ceni.

"Nunca deixei de acompanhar o São Paulo, e aí entendi outro canto: 'sempre estarei contigo'. Sempre estive, seja à distância ou no Morumbi. Hoje volto para o lugar onde me sinto em casa, e se o três de tricolor e de tricampeão representa tanto para o torcedor, posso dizer que estou muito feliz em poder vestir essa camisa pela terceira vez. São Paulo, você é o primeiro no meu coração. Torcida que conduz, eu voltei", continuou o atacante.

Nas duas primeiras passagens pelo São Paulo, Pato participou de 136 jogos e marcou 47 gols. "A torcida sempre me acolheu. E sinto isso. Meu carinho pela torcida do São Paulo é diferente. É difícil até de explicar. Tudo que faço pelo São Paulo é por amor mesmo. O torcedor são-paulino me motiva. É como uma família, com uma relação verdadeira", comemorou.