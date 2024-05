São Paulo e Palmeiras empatam em clássico válido pelo Brasileirão | A TARDE

São Paulo e Palmeiras empataram pelo placar de 0 a 0, na noite desta segunda-feira, 29, no Morumbis, em jogo válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada pelo equilíbrio, com o time da casa tendo as melhores oportunidades, que não foram aproveitadas.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos quatro pontos e ficou na 14ª colocação. Até o momento, o Tricolor tem uma vitória, um empate e duas derrotas no Brasileirão. Em condição parecida, o Palmeiras está em 12º lugar, com cinco pontos, contabilizando uma vitória, dois empates e uma derrota.

Estreante no clássico, o técnico Luis Zubeldía elogiou o desempenho dos atletas do São Paulo, mas reconheceu que o resultado em casa poderia ter sido melhor.

"Muito lindo jogar esse tipo de jogo, felicitar o torcedor, muitos momentos da partida eles nos empurram. Por isso a sensação de que nos últimos dez ou 15 minutos poderíamos ter feito algo mais, mas longe de reclamar dos jogadores", disse.

Abel Ferreira não escondeu o descontentamento pela falta de efetividade do Palmeiras. Na entrevista coletiva, ele citou os gols perdidos por Endrick e Lázaro.

"O que me preocupa não é a forma que criamos, é que temos que ser efetivos. Nos últimos anos, estou sempre a cobrar e exigir nossos jogadores. O Palmeiras acaba por ser um dos melhores ataques e defesas é isso que vamos fazer. Jogamos em casa com Inter e perdemos, Flamengo empatamos, Independiente del Valle ganhamos e agora empatamos. Não é o que queríamos, mas é vida que segue", avaliou o português.