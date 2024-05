Gabigol consegue efeito suspensivo em caso de antidoping | A TARDE

O atacante Gabigol está liberado para atuar pelo Flamengo nesta temporada. O clube divulgou, por meio de redes sociais, que o atleta conseguiu efeito suspensivo por decisão unânime na manhã desta terça-feira, 30.

Gabigol viveu a expectativa da decisão durante a semana. Ele foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude do exame antidoping. A medida foi tomada pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), no dia 25 de fevereiro.

No dia 8 de abril de 2023, Gabigol teria se negado a mostrar a realização do exame antidoping. Na ocasião, ele também foi acusado de ofender a equipe que estava escalada para colher a amostra de urina do jogador.

Ídolo do Flamengo, Gabigol participou de apenas oito jogos desta temporada e marcou dois gols. O atleta perdeu espaço entre os titulares após a chegada de Tite, no final do ano passado. O ex-técnico da seleção brasileira deixou clara a preferência pelo centroavante Pedro.

Aos 27 anos, Gabigol dará sequência na sua sexta temporada vestindo a camisa do Flamengo. Ele foi contratado em 2019 e já conquistou títulos como Libertadores, Recopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonato Carioca.