São Paulo recebe Franca no Morumbi em segundo jogo da série

Depois de vencer o primeiro jogo da decisão, o São Paulo recebe nesta quarta-feira, 31, a equipe do Franca, às 20h, no Ginásio Morumbi, na capital paulista, na briga pelo título do Novo Basquete Brasil (NBB).

No primeiro jogo, realizado no último sábado, no Ginásio Pedrocão, em Franca, o Tricolor levou a melhor e venceu por 98 a 88. O time contou com uma noite digna de MVP do pivô Lucas Siewert, que fez 30 pontos e acertou incríveis oito de nove bolas de três.

Retrospecto:

Ainda na fase de classificação, o Franca venceu os dois jogos entre as equipes. No primeiro turno, em casa, o time do interior paulista fez 86 a 79. No returno, no Morumbi, o triunfo foi por 105 a 101.

Estatísticas:

São Paulo

Líder em pontos por jogo: Miller - 15,24

Rebotes por jogo: Túlio da Silva - 6,69

Assistências por jogo: Elinho - 7,38

Eficiência: Bennet - 15,24

Franca

Líder em pontos por jogo: Lucas Dias - 17,3

Rebotes por jogo: Georginho - 8,16

Assistências por jogo: Georginho- 6,21

Eficiência: Georginho - 20,65

Calendário da série:

Jogo 1 – Franca x São Paulo – 12/05 - 88-98

Jogo 2 – São Paulo x Franca – 31/05 – 20h –sportv 2, Espn 2, Youtube NBB, Watch NBA – Ginásio do Morumbi

Jogo 3 – São Paulo x Franca – 3/06 – 15h – sportv, TV Cultura, Espn, Youtube NBB – Ginásio do Morumbi

*Jogo 4 – Franca x São Paulo – 8/06 – 17h30 – sportv, TV Cultura, Espn, Youtube NBB – Pedrocão

*Jogo 5 – Franca x São Paulo – 10/06 – 15h – sportv, TV Cultura, Espn, Youtube NBB - Pedrocão